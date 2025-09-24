Quitus fiscal au Bénin: Toujours de graves inquiétudes, selon Jean Baptiste Elias

Photo : DR

À l’approche des élections générales de 2026 au Bénin, la question de la délivrance du quitus fiscal, une pièce indispensable pour toute candidature, suscite de vives préoccupations. Si l’exigence elle-même est saluée par le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias, c’est sa mise en œuvre qui, selon lui, soulève de « graves inquiétudes ». Interrogé sur la question, le gendarme de la bonne gouvernance n’a pas mâché ses mots, dénonçant des procédures et un calendrier qui pourraient entraver le processus démocratique.

La délivrance du quitus fiscal continue encore de susciter de vives réactions. Le quitus fiscal, explique Jean-Baptiste Elias, est normalement un instrument d’éthique et de bonne gouvernance. Il s’agit d’une attestation prouvant qu’un citoyen s’est acquitté de ses impôts, taxes et redevances, contribuant ainsi à la caisse commune de l’État pour le bien-être de la population. Normalement, cette exigence devrait être applaudie. Elle est censée garantir que ceux qui aspirent à gérer les affaires publiques sont eux-mêmes des citoyens exemplaires, respectueux de leurs obligations fiscales.

Un processus centralisé et complexe

Bien que bénéficiant d’une légitimité de principe, le processus béninois présente certaines limites qui, selon le président du Fonac, auraient déjà provoqué des tensions par le passé et pourraient en engendrer à nouveau. L’une des plus grandes sources d’inquiétude a été la demande initiale de la direction générale des impôts (DGI) exigeant aux requérants de préciser pour quelle élection (présidentielle, législative, ou communale) ils demandaient le quitus. Pour Elias, cette exigence était illogique et non nécessaire. Heureusement, la raison a triomphé, et cette exigence a été abandonnée après une conférence de presse du parti d’opposition Les Démocrates, suivie d’une rencontre avec le directeur général des impôts.

Cependant, d’autres problèmes subsistent. Jean-Baptiste Elias critique le calendrier de mise en place de la procédure. Il note que, bien que le quitus doive prendre en compte les impôts payés jusqu’au 31 décembre 2024, la plateforme de demande n’a été ouverte que le 12 septembre 2025. Cette ouverture tardive, à moins de deux mois de l’échéance du dépôt des dossiers de candidature, rend le processus de délivrance du quitus risqué et potentiellement inéquitable.

Pourquoi demander des pièces physiques malgré la plateforme ?

Une autre préoccupation majeure réside dans la centralisation de la délivrance du quitus fiscal. Depuis 2018, le quitus fiscal pour les élections ne peut être délivré que par le directeur général des impôts ou son adjoint au niveau national. Cette décision a mis fin à la décentralisation qui permettait aux services fiscaux départementaux de gérer ces demandes. Selon Elias, cette centralisation est une source de problèmes, comme cela a déjà été observé lors des élections de 2019. Elle peut potentiellement créer des goulots d’étranglement et des retards qui pourraient être préjudiciables aux candidats. En guise d’exemple, le président du Fonac a expliqué au cours d’une émission sur Esae Tv qu’il a essayé lui-même d’obtenir le quitus fiscal mais n’a pas pu. Dans le cas le plus heureux des demandes faites dans 8 départements, la réponse servie au requérant est de venir déposer certaines pièces en version physique à la direction générale des impôts à Cotonou.

Rappelant que, dans le cadre des prochaines élections, tout calcul fait, environ 52 mille quitus fiscaux seront délivrés, Jean-Baptiste Elias demande aux structures en charge des élections de revenir à la solution de 2020 où le quitus avait été délivré à tous les candidats sans exception. Sinon, averti le président du Fonac, à cette allure, on risque d’assister à des cafouillages dans la délivrance de la précieuse pièce.

Pour le président du Fonac, le Bénin est confronté à un paradoxe : une mesure louable en théorie est mise en œuvre de manière à soulever des inquiétudes sérieuses. Le quitus fiscal, conçu comme un simple outil de vérification, demeure au centre des préoccupations à l’approche de 2026.