Rencontre avec Poutine : Zelensky sort du silence et donne ses conditions

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré être disposé à rencontrer Vladimir Poutine pour discuter directement de la guerre en Ukraine. Il a toutefois fixé une limite claire : la rencontre ne pourra pas avoir lieu à Moscou. Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump tente d’organiser des échanges bilatéraux. Les positions des capitales concernées restent éloignées, mais cette ouverture pourrait peser sur l’équilibre diplomatique. L’enjeu porte sur la possibilité de créer un cadre de discussion sans préalable politique contraignant.

Un signal diplomatique après des sommets infructueux

Le chef de l’État ukrainien a indiqué qu’il acceptait le principe d’une réunion avec Poutine et Trump « sans condition », mais a précisé que toute invitation à Moscou était inacceptable. Cette précision traduit une volonté d’apparaître ouvert au dialogue tout en rejetant l’idée d’un déplacement perçu comme un signe de faiblesse. Pour Kiev, il s’agit de tester la sincérité des propositions russes alors que la guerre se poursuit sans avancée majeure sur le terrain.

La déclaration de Zelenskyy survient après plusieurs initiatives diplomatiques menées par Washington. Le président Trump a reçu le dirigeant ukrainien à deux reprises cette année, une fois en février dans un climat tendu à la Maison-Blanche, puis à nouveau en août lors d’une rencontre avec plusieurs responsables européens. Ces rendez-vous ont permis de rappeler les lignes rouges ukrainiennes, notamment le refus de toute concession territoriale sans garanties solides. À Anchorage, en Alaska, Trump et Poutine s’étaient également retrouvés en août pour un sommet de trois heures. Malgré des déclarations communes, aucune mesure concrète n’en était sortie, ce qui avait conduit Zelenskyy à estimer que Moscou avait surtout obtenu une visibilité internationale.

Cette situation souligne la difficulté de bâtir une médiation crédible sans impliquer directement l’Ukraine. Plusieurs analystes rappellent que la légitimité d’un éventuel accord repose sur l’inclusion de toutes les parties concernées, faute de quoi les engagements resteraient fragiles. Ce point est régulièrement évoqué dans les débats diplomatiques et pourrait faire l’objet d’une analyse approfondie dans les prochaines semaines.