Rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin : Ce qu’il faut savoir du calendrier

Photo d'illustration : DR

Les écoliers et apprenants du Bénin reprennent officiellement le chemin des classes ce lundi 15 septembre 2025. Selon le calendrier arrêté par les autorités éducatives et publié par Bip Radio, l’année scolaire s’étendra jusqu’au vendredi 26 juin 2026, date qui marquera le début des grandes vacances.

Le premier trimestre se déroulera du 15 septembre au 19 décembre 2025, soit quatorze semaines de cours. Les congés de fin d’année débuteront le vendredi 19 décembre après les classes de l’après-midi et prendront fin le 4 janvier 2026.

Le deuxième trimestre s’ouvrira le 5 janvier pour s’achever le 1er avril 2026. Il sera entrecoupé de deux pauses : les congés de détente, prévus du 20 février au 1er mars, et les congés de Pâques, fixés du 1er au 15 avril. Le troisième trimestre démarrera le 16 avril et s’achèvera le 26 juin 2026, à l’issue duquel les élèves entreront en grandes vacances jusqu’au 13 septembre 2026.

Jours fériés et fêtes religieuses

Comme chaque année, le calendrier scolaire prend en compte les jours chômés et fériés. Pour l’année en cours, la fête des cultes et traditions du Bénin sera célébrée les jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2026. Le vendredi 1er mai, consacré à la fête du Travail, sera également férié. S’y ajoutent le jeudi 14 mai (Ascension), le lundi 25 mai (Pentecôte) ainsi que le 1er novembre (Toussaint). Les fêtes musulmanes, telles que la Tabaski et la fin du Ramadan, pourraient elles aussi être déclarées chômées si elles coïncident avec des jours ouvrables.