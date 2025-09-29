Russie : comment la Hongrie met à mal l’UE

La guerre en Ukraine a exposé les fissures au sein de l’Union européenne, où les divisions face à Moscou sapent la cohésion stratégique. Alors que le conflit persiste, certains États membres, à l’instar de la Hongrie, maintiennent des liens ambigus avec la Russie, affaiblissant la réponse collective à une menace aérienne croissante.

Les récentes détections de drones, vraisemblablement russes, au-dessus du Danemark, de la Norvège ou de la France ont sonné l’alarme. Ces incidents, perturbant le trafic aérien, soulignent l’urgence d’une riposte commune. Le projet de « mur anti-drones », alliant technologies de pointe et coordination transfrontalière, se veut une réponse. Pourtant, son succès dépend d’une adhésion sans faille… que Budapest, aligné sur le Kremlin, refuse pour l’instant d’accorder. Les blocages politiques en menacent déjà l’efficacité.

Un bouclier perforé par les désaccords

Sept nations, Pologne, pays baltes, Finlande et Ukraine, rompus aux tactiques russes, pilotent cette initiative, misant sur un réseau de radars et de contre-mesures pour verrouiller les frontières orientales. Mais l’absence de la Hongrie, maillon géographique clé, crée une brèche critique. Son territoire, passage obligé pour sécuriser la zone, devient ainsi le talon d’Achille du dispositif, réduisant sa portée à une protection partielle, voire illusoire.

Viktor Orban, en opposant son veto aux sanctions ou en refusant les projets européens, incarne un paradoxe qui agace particulièrement Bruxelles. Membre de l’UE, mais complice objectif de la stratégie russe de division. Les experts comparent déjà ce bouclier incomplet à une ligne Maginot du XXIe siècle. Une forteresse percée avant même d’être achevée, incapable de suivre l’évolution des menaces.

Une situation qui fait les affaires de Moscou. En effet, la Russie compte sur une Europe faible et déstabilisée pour parvenir à atteindre ses objectifs en Ukraine. Voir Bruxelles se déchirer autour de ses propres ambitions permet à Moscou de gagner du temps et d’éviter d’avoir à se frotter à une UE qui se veut unie, tirant dans le même sens afin d’accentuer la pression sur le Kremlin pour que se termine ce conflit.