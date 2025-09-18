Russie: Comment Trump joue avec les nerfs des européens

© JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Depuis le déclenchement de l’invasion russe en février 2022, la guerre en Ukraine s’enlise, marquant durablement les équilibres géopolitiques et les consciences collectives. Malgré des années de combats, d’escalades militaires et de tentatives de médiation, aucune solution durable ne se dessine.

Les affrontements se poursuivent, avec leur cortège de destructions, de déplacements de populations et de tensions persistantes entre Moscou et Kiev. Dans ce contexte, les déclarations tonitruantes de Donald Trump, affirmant pouvoir « mettre fin à la guerre en 24 heures », restent lettres mortes. Elles soulignent surtout l’écart entre les promesses diplomatiques et la réalité d’un conflit aux racines profondes, territoriales, historiques et stratégiques, où chaque camp campe sur ses positions.

Poutine, en visite en Alaska

La rencontre récente entre Vladimir Poutine et des représentants étrangers à Anchorage (Alaska) a confirmé cette paralysie. Aucune avancée tangible n’en est sortie, si ce n’est la démonstration d’un dialogue au point mort. Trump, conscient de l’enjeu pour son image, tente désormais de contourner l’impasse en explorant d’autres leviers d’influence. Mais sans consensus international, toute initiative risque de se heurter aux blocages structurels du conflit : méfiance réciproque, enjeux de souveraineté et calculs géostratégiques qui dépassent le cadre ukrainien.

Des sanctions contre la Russie sont envisagées

Pour faire plier Moscou, Trump mise sur l’arme économique, en brandissant la menace de sanctions renforcées contre la Russie. Son plan repose sur deux piliers : un embargo total sur le pétrole russe et des barrières douanières massives contre la Chine, premier client des hydrocarbures de Moscou. Une stratégie agressive, mais qui bute sur un obstacle de taille : l’unité fragile de l’Occident.

Les États-Unis exigent en effet des alliés européens un alignement sans faille, alors même que leurs intérêts divergent. Si l’UE a bien réduit sa dépendance au pétrole russe, des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie maintiennent leurs importations, tandis que la transition énergétique complète, notamment pour le gaz, n’est prévue qu’à horizon 2027.

Une réalité économique trop dure à entendre ?

Pire, étendre les sanctions à des partenaires majeurs comme la Chine ou l’Inde, gros consommateurs de pétrole russe, relève de la gageure. Une telle mesure risquerait de déclencher des représailles commerciales dommageables pour l’économie européenne, déjà fragilisée. Résultat : les propositions de Trump, bien que spectaculaires, se heurtent à une réalité géoéconomique bien moins malléable que ses discours. Les Européens, tiraillés entre solidarité avec Kiev et pragmatisme énergétique, peinent à suivre.

Un jeu diplomatique à haut risque pour Trump

Face à ces résistances, l’ancien président américain semble préparer une sortie de secours. En conditionnant ses sanctions à des exigences quasi impossibles à satisfaire (comme un embargo immédiat et unifié), il se couvre contre un éventuel échec. Si les mesures échouent, la faute pourra être rejetée sur « le manque de volonté des alliés », préservant ainsi son image de négociateur hors pair, tout en maintenant la pression sur les européens.