Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

Jeudi à Moscou, la Russie a réaffirmé son engagement pour un règlement durable du Sahara occidental. Le vice-ministre des Affaires étrangères a rencontré l’émissaire du Secrétaire général de l’ONU pour discuter de l’évolution du processus de paix. La diplomatie russe insiste sur l’importance de respecter les décisions du Conseil de sécurité et de maintenir les moyens de la mission onusienne. Cette démarche intervient alors que le dossier reste un point de tension majeur au Maghreb.

Moscou plaide pour le cadre onusien

Le vice-ministre russe Sergueï Vershinine s’est entretenu avec Staffan de Mistura, représentant personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. Selon un communiqué officiel, la Russie estime que toute issue doit être alignée sur les principes de la Charte de l’ONU et les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. La Russie souligne également l’importance de préserver les effectifs et les ressources de la MINURSO, afin que la mission puisse continuer à jouer un rôle stabilisateur dans la région.

Au cours de ces discussions, l’état actuel et les perspectives du processus de paix ont été analysés, en insistant sur le rôle central de l’ONU. Cette position montre la volonté russe de maintenir un canal de dialogue avec toutes les parties concernées et de soutenir un règlement pacifique du conflit. Des experts considèrent que l’attention de Moscou reflète l’importance géopolitique du Sahara occidental et son impact sur les équilibres régionaux.

Un dossier sensible au Maghreb

Le Sahara occidental reste une question complexe au Maghreb. Ancienne colonie espagnole, le territoire est en grande partie administré par le Maroc, tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, revendique l’organisation d’un référendum d’autodétermination. La mission de l’ONU, la MINURSO, a été créée en 1991 pour superviser le cessez-le-feu et préparer ce vote, mais les divergences sur l’éligibilité des votants ont retardé sa tenue. Depuis, la mission se concentre sur la surveillance de la trêve et le maintien d’un climat stable dans la région.

Le conflit influence les relations entre Rabat et Alger et touche également les projets économiques, notamment l’exploitation des ressources naturelles locales. Les résolutions du Conseil de sécurité rappellent que toute solution doit être acceptée par toutes les parties et respecter le droit à l’autodétermination. L’engagement russe montre l’attention croissante de puissances extérieures à cette question et leur volonté de soutenir le rôle des Nations unies.

Ces consultations à Moscou témoignent de l’intérêt de la Russie pour un règlement conforme aux décisions internationales et pour la continuité du processus onusien au Sahara occidental.