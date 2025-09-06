Samsung met la pression sur l’iPhone 17 avec ses modèles pliants

(Image: © Future)

L’essor des smartphones pliables commence à peser sur Apple. Selon une enquête menée par SellCell en août 2025 auprès de plus de 2 000 utilisateurs d’iPhone aux États-Unis, près d’un tiers des sondés envisageraient de se tourner vers un appareil Samsung ou Google si l’iPhone pliable n’arrive pas avant 2026.

Les pliables, une réelle alternative pour les utilisateurs d’iPhone

Seuls 3,3 % des participants déclarent attendre spécifiquement un iPhone pliant. En revanche, si Apple repoussait encore son lancement, 20,1 % se disent prêts à opter pour un modèle Samsung et 10,2 % pour un modèle Google. Ainsi, 30,3 % des personnes interrogées pourraient quitter l’écosystème Apple au profit d’une technologie concurrente déjà disponible. MacRumors souligne que ce glissement vers les marques concurrentes pourrait devenir un enjeu stratégique majeur pour Apple.

Malgré cette menace, l’iPhone 17 conserve un pouvoir d’attraction important. Près de 68,3 % des utilisateurs interrogés prévoient de passer au nouveau modèle dès sa sortie, contre 61,9 % avant l’iPhone 16 l’an dernier. L’intérêt se concentre sur les versions Pro et Pro Max (38,1 %), suivies par l’iPhone standard (16,7 %) et le nouvel iPhone Air ultra-fin (13,5 %). Ces tendances sont également relevées par TechRepublic.

Satisfaction en hausse mais inquiétudes persistantes

Le sondage montre une progression de la satisfaction globale : 72,9 % des sondés estiment qu’Apple s’est amélioré, même si 27,1 % jugent que la marque a perdu de son avance face à la concurrence. Le prix reste l’obstacle majeur pour 68,9 % des répondants, et 71,7 % préfèrent conserver leur appareil actuel tant qu’il leur convient.

L’autonomie de la batterie apparaît comme le premier critère de motivation pour un changement de modèle (53,2 %), tandis que l’intelligence artificielle ne séduit que 7,1 % des utilisateurs. Concernant la connectivité, l’eSIM s’impose progressivement : 72,5 % des répondants l’apprécient, même si près d’un quart reste attaché à la carte SIM physique. Enfin, les incertitudes sur les tarifs pèsent : 36,8 % retarderaient leur achat en cas de hausse et 29,2 % l’ajusteraient selon l’ampleur de l’augmentation.

Une équation stratégique pour Apple

Avec l’iPhone 17, Apple bénéficie d’une intention d’achat solide. Mais la pression exercée par Samsung et Google sur le marché des smartphones pliables rappelle qu’un retard trop important pourrait fragiliser la fidélité des utilisateurs, jusque-là moteur de la marque. Comme le souligne CreativeBloq, la concurrence mise sur cet avantage pour séduire une clientèle impatiente.