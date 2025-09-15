Sénégal : A Milan, Sonko annonce le premier « Diaspora Bonds » pour la relance des finances

Ousmane Sonko (DR)

Le Sénégal s’apprête à franchir une étape inédite dans sa stratégie budgétaire. Le 18 septembre 2025, le ministère des Finances lancera pour la première fois un « Diaspora Bond », un instrument financier destiné à mobiliser directement l’épargne des Sénégalais de l’étranger. Cette décision, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’un meeting à Milan, s’inscrit dans une recherche de nouvelles sources de financement. L’État espère ainsi diversifier ses emprunts tout en impliquant davantage sa diaspora dans le redressement économique.

Un mécanisme participatif pour diversifier l’endettement

Concrètement, les « Diaspora Bonds » prennent la forme d’obligations que les ressortissants sénégalais établis à l’étranger peuvent souscrire. L’idée est la suivante : transformer les expatriés en prêteurs de l’État, avec la promesse d’un retour sur investissement à moyen ou long terme. L’initiative ne se limite pas aux seuls Sénégalais, puisqu’elle reste ouverte à l’ensemble des expatriés désireux de soutenir l’économie nationale. Cette formule, utilisée dans d’autres pays émergents, permet d’élargir la base de financement tout en réduisant la dépendance aux marchés internationaux classiques.

Une réponse à une dette publique alarmante

La décision intervient alors que le pays traverse une phase critique. En août dernier, une mission du FMI a confirmé l’existence de dettes jusque-là non déclarées, révélées par la Cour des comptes après l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Avec un taux d’endettement équivalant à 119 % du PIB, le Sénégal se trouve dans une zone rouge où les marges de manœuvre sont limitées. L’appel à la diaspora devient ainsi une alternative stratégique pour éviter de nouveaux emprunts onéreux auprès de créanciers extérieurs.

Devant ses compatriotes à Milan, Ousmane Sonko a insisté sur le rôle crucial de la diaspora, vue comme une force économique encore sous-exploitée. Le gouvernement espère non seulement collecter des fonds, mais aussi renforcer le sentiment d’appartenance et de responsabilité des Sénégalais de l’extérieur. Reste à savoir si ces derniers répondront massivement à l’appel, en transformant leur attachement symbolique au pays en un engagement financier concret.