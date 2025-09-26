Sénégal : Activement recherché, Madiambal Diagne fait une publication de Paris

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, recherché par la Division des investigations criminelles après avoir manqué une convocation, a annoncé sur les réseaux sociaux être arrivé en France. Cette affaire judiciaire s’appuie sur un rapport de la CENTIF mentionnant des flux financiers suspects évalués à 21 milliards de francs CFA. Deux de ses fils et son épouse ont été interpellés à Dakar dans le cadre de l’enquête. L’affaire prend désormais une dimension internationale avec la sortie médiatique de l’intéressé depuis Paris.

Une enquête aux ramifications multiples

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport pointant des transactions considérées comme suspectes. Elles concernent notamment la société Ellipse Projects International, citée dans l’instruction. Selon les informations relayées par le quotidien Libération, l’épouse du journaliste est soupçonnée d’en être la gérante et a été interpellée par les enquêteurs. Deux de ses fils ont également été arrêtés dans la journée du mercredi.

Les enquêteurs évoquent un dossier de rétrocommissions portant sur 21 milliards de francs CFA. La Division des investigations criminelles a tenté de mettre la main sur le patron du groupe Avenir Communication après sa convocation non respectée. Une perquisition a été menée à son domicile, sans succès. Ces développements nourrissent des spéculations sur la préparation d’une fuite, renforcées par l’annonce de son départ hors du pays.

Une déclaration publique depuis la France

Selon Libération, Madiambal Diagne a réussi à embarquer à partir de l’aéroport de Banjul, en Gambie, pour rejoindre la capitale française. Sur son compte Twitter, il a écrit : « Suis arrivé en France … J’ai quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la Police à mon départ pour la France. J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités. »

Personnalité connue du paysage médiatique sénégalais, Madiambal Diagne est le fondateur du groupe Avenir Communication, qui édite notamment Le Quotidien. Réputé pour ses chroniques critiques sur la classe dirigeante, il a souvent été au centre de polémiques judiciaires. La procédure actuelle, liée à de présumés flux financiers illicites, place son nom au cœur d’une affaire mêlant justice, politique et presse, suivie de près par l’opinion publique.

Les autorités judiciaires n’ont pas encore indiqué les prochaines étapes, tandis que l’enquête se poursuit à Dakar.