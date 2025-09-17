Sénégal : Après avoir remporté 239 millions aux jeux, il perd tout et finit arrêté pour vol

Photo : unsplash

La Police nationale du Sénégal a annoncé l’arrestation, le 13 septembre 2025, d’un individu impliqué dans un cambriolage aux Parcelles Assainies U15. Le préjudice s’élève à environ 7 millions FCFA, détournés par le biais d’un compte WAVE piraté après le vol d’un téléphone. Le suspect avait pourtant empoché, il y a deux ans, plus de deux cent millions de gains. L’enquête, toujours en cours, s’intéresse aussi à ses méthodes pour contourner les contrôles d’identité.

Un vol suivi d’opérations frauduleuses

Le plaignant avait signalé, le 3 septembre, le cambriolage de son magasin de Cambéréne 1. Le voleur avait emporté un téléphone Samsung servant aux transactions financières. Quelques jours plus tard, le propriétaire découvrait que son compte WAVE, lié à son compte bancaire, avait été vidé. Des retraits effectués sous de fausses identités totalisaient 7 millions FCFA.

Grâce à une réquisition auprès de l’opérateur de mobile money et à l’analyse des caméras de surveillance des points de retrait, les enquêteurs ont pu identifier le mis en cause. L’exploitation des mouvements financiers a permis de remonter jusqu’à son numéro personnel, après un dépôt réalisé à Ouest Foire. Placé en garde à vue, il a reconnu s’être introduit de nuit dans le magasin en forçant la porte et avoir utilisé des pièces d’identité trouvées pour ouvrir de nouvelles lignes téléphoniques.

Les jeux de hasard dans le viseur des autorités

Lors de son audition, l’homme a expliqué avoir tout perdu en pariant sur une plateforme de jeux, après avoir déjà remporté 239 millions FCFA en 2023, une somme engloutie dans une spirale d’addiction. Ce témoignage illustre la vulnérabilité de certains usagers face aux pratiques de jeux d’argent en ligne.

Pour freiner cette expansion, l’État a introduit dans son projet de réforme fiscale une nouvelle taxation. Elle prévoit une ponction de 20 % sur les revenus des opérateurs de jeux de hasard, ainsi qu’un prélèvement équivalent directement à la source sur les gains des joueurs. Ces mesures visent à limiter les dérives et à encadrer un secteur en pleine croissance.

Le suspect, désormais sous enquête, devrait être présenté au procureur une fois les investigations finalisées.