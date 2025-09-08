Sénégal : Bayrou déchu, Sonko en attente d’un nouveau partenaire français

Photo : DR

Le contraste est saisissant entre Dakar et Paris. Au Sénégal, Ousmane Sonko sort conforté d’un remaniement ministériel qui a renforcé son autorité à la primature. En France, François Bayrou a perdu un vote de confiance historique, devenant le premier Premier ministre de la Ve République renversé par l’Assemblée nationale. Cette déstabilisation côté français jette une incertitude sur le séminaire intergouvernemental prévu fin septembre à Dakar, dont la tenue pourrait être repoussée à une date ultérieure avec un nouveau chef de gouvernement.

Dakar avance, Paris trébuche

Le président Bassirou Diomaye Faye a renouvelé samedi sa confiance à Ousmane Sonko, procédant à des changements dans des ministères clés comme la Justice et l’Intérieur. On peut lire dans ces changements ce qui suit : malgré les contestations, la majorité présidentielle entend maintenir le cap en renforçant ses piliers stratégiques.

À Paris, la situation est toute autre. François Bayrou, à peine neuf mois après sa nomination, a été désavoué par 364 députés contre 194. Ce vote de défiance massif provoque la chute de son gouvernement et ouvre une période d’incertitude politique pour la France. Cette instabilité ne peut qu’influer sur l’agenda diplomatique, notamment avec Dakar.

Un séminaire bilatéral en suspens

Le 12 août dernier, une délégation sénégalaise conduite par Boubacar Camara, Secrétaire général du gouvernement, avait préparé à Paris le terrain pour le séminaire intergouvernemental Sénégal–France. L’événement devait se tenir fin septembre à Dakar et marquer une nouvelle étape de coopération entre les deux pays.

Mais la donne vient de changer. Ce mois ci, Ousmane Sonko est attendu du 8 au 12 septembre à Abu Dhabi, puis les 13 et 14 septembre en Italie pour rencontrer la diaspora. Avec la démission attendue de François Bayrou et la nomination prochaine d’un autre Premier ministre, il devient plausible que ce séminaire soit reprogrammé. L’arrivée d’un nouvel interlocuteur français pourrait repousser ce rendez-vous à une date ultérieure, le temps de stabiliser l’exécutif à Paris et de clarifier les priorités bilatérales.

La chute de François Bayrou rebat les cartes d’une coopération en pleine préparation. Pour Dakar, l’objectif reste d’ancrer le dialogue avec Paris sur des bases solides, mais il faudra sans doute patienter que le successeur de Bayrou prenne ses fonctions et définisse son cap. Le séminaire intergouvernemental, initialement prévu fin septembre, pourrait ainsi devenir l’un des premiers tests diplomatiques du futur Premier ministre français.