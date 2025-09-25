Sénégal : Convoqué par la police, le journaliste Madiambal Diagne introuvable

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne est activement recherché par la Division des investigations criminelles depuis sa convocation manquée à Dakar. Selon plusieurs médias, l’affaire est liée à une enquête ouverte après un rapport de la CENTIF évoquant des flux financiers suspects. Sa femme a été interpellée et les enquêteurs ont perquisitionné leur domicile. L’affaire prend une dimension judiciaire et médiatique marquée par des soupçons de fuite.

Une convocation qui se transforme en chasse à l’homme

Selon les quotidiens de la place, Madiambal Diagne, journaliste et patron du groupe Avenir Communication, est recherché depuis son absence remarquée à la convocation de la Division des investigations criminelles (DIC). Attendu hier à midi, après avoir été bloqué à l’aéroport international Blaise Diagne, il n’a pas répondu à l’appel des enquêteurs. Son téléphone a été rendu injoignable et une descente policière à son domicile n’a pas permis de le localiser, ce qui a renforcé les soupçons d’une fuite organisée.

Les investigations, qui s’appuient sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), portent sur des transactions jugées suspectes impliquant notamment la société Ellipse Projects International. Le journal Libération précise que l’épouse du journaliste, suspectée d’être la gérante d’une des sociétés concernées, a été interpellée. Une perquisition a ensuite été menée dans la résidence familiale, où les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches jusque tard dans la nuit. Cette affaire pourrait connaître de nouveaux développements, les médias locaux indiquant que la procédure judiciaire est désormais enclenchée.

Publicité

Un journaliste influent et controversé

Madiambal Diagne est une figure connue du paysage médiatique sénégalais. Fondateur du groupe Avenir Communication, il est également directeur du quotidien Le Quotidien, l’un des titres les plus lus du pays. Ses enquêtes et ses chroniques politiques, souvent critiques envers la classe dirigeante, ont contribué à bâtir sa notoriété tout en suscitant de nombreux débats. Au fil des années, son nom s’est imposé comme celui d’un journaliste influent, régulièrement impliqué dans des polémiques ou des confrontations judiciaires.

Cette nouvelle affaire, marquée par des soupçons de blanchiment et d’association avec des flux financiers douteux, place le patron de presse au cœur d’une tempête médiatico-judiciaire. Elle intervient à un moment où la transparence financière et la régulation des médias sont des thèmes suivis de près par les autorités et les observateurs internationaux.

La DIC poursuit ses investigations afin de retrouver le journaliste, alors que la procédure engagée autour du rapport de la CENTIF se poursuit.