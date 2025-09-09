Sénégal : De la prison, Farba Ngom reçoit un soutien de taille

entrée reubeuss

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, actuellement détenu, vient de bénéficier d’un appui inédit. La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a officiellement sollicité sa libération provisoire pour des motifs de santé. L’institution estime que son état est incompatible avec une incarcération prolongée, après avoir mené sa propre enquête. Cette intervention relance le débat autour de la frontière entre impératif judiciaire et respect des droits fondamentaux.

Une demande fondée sur des expertises médicales

Dans un courrier adressé le 2 septembre, selon Seneweb, au président du Collège des juges d’instruction, la CNDH, par la voix de sa présidente Amsatou Sow Sidibé, a plaidé en faveur d’une mesure de liberté provisoire pour Farba Ngom. L’institution s’appuie sur deux expertises médicales concordantes confirmant la gravité de sa situation. Ces conclusions avaient déjà été relayées publiquement par Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, qui alertait sur les risques encourus par l’élu en détention.

Un dossier judiciaire aux multiples ramifications

Si la question sanitaire occupe aujourd’hui le devant de la scène, elle ne peut être dissociée des procédures en cours. Farba Ngom est impliqué dans deux affaires financières distinctes : une première concernant 91 milliards de FCFA aux côtés de l’homme d’affaires Tahirou Sarr, et une autre liée à un montant de 31 milliards. Ces montants considérables expliquent la prudence des juges, qui doivent concilier respect des garanties judiciaires et considérations humanitaires. À l’image d’une balance fragile, chaque élément nouveau vient peser sur la décision finale.

Le soutien officiel de la CNDH introduit une nouvelle variable dans un dossier déjà sensible. Les prochains arbitrages judiciaires devront tenir compte de la gravité des charges, mais aussi de l’obligation de préserver la santé d’un détenu. Cette affaire illustre la complexité d’une justice appelée à trancher entre rigueur procédurale et impératif humanitaire, deux exigences qui peinent parfois à s’accorder.