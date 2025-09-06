Sénégal : Enlèvement présumé de six transporteurs au Mali, Dakar appelle à la prudence

Photo DR

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a indiqué avoir pris acte d’une alerte lancée par l’Union des Routiers du Sénégal. Celle-ci faisait état de l’enlèvement présumé de six ressortissants sénégalais par des groupes terroristes dans la commune de Diéma, lors des attaques des 3 et 4 septembre. Les chauffeurs auraient été pris pour cible dans un climat de restrictions imposées par ces groupes armés sur le transport de marchandises.

Des Sénégalais supposés capturés dans la commune de Diéma

Le 1ᵉʳ juillet dernier, le poste-frontière de Diboli, à deux kilomètres de Kidira, avait déjà été la cible d’attaques armées. Point névralgique de l’axe Dakar–Bamako, ce lieu stratégique incarne la vulnérabilité croissante des corridors commerciaux face aux groupes armés actifs dans la région. Cet épisode illustre un basculement inquiétant : les assaillants ne s’en prennent plus seulement aux forces locales mais visent désormais les flux commerciaux et ceux qui les assurent. Ainsi l’alerte des routiers sur l’enlèvement de six transporteurs sénégalais a rapidement fait le tour provoquant une vague d’inquiétude.

Pour l’heure, les autorités sénégalaises insistent sur l’absence d’éléments vérifiables permettant de confirmer ces enlèvements ni même d’établir avec certitude l’identité des personnes concernées.

Dakar en concertation avec Bamako

Le ministère a tenu à rassurer l’opinion en précisant que l’Ambassade du Sénégal à Bamako travaille en étroite collaboration avec les autorités maliennes afin de recueillir des informations fiables et d’assurer le suivi de la situation. Les autorités sénégalaises promettent une communication officielle dès que des éléments nouveaux seront établis.

L’incident, qu’il soit confirmé ou non, met une nouvelle fois en lumière la fragilité du corridor Dakar–Bamako. Pour les transporteurs sénégalais, qui empruntent chaque semaine cet axe vital, l’insécurité persistante n’est pas seulement une menace pour leurs vies : elle menace aussi un poumon économique de la sous-région.