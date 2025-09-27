Sénégal : Equipe A de foot, face à face avec le Brésil et les Etats-Unis en perspectives

Les Lions de la Téranga préparent de prestigieuses confrontations en marge de leur calendrier international. La Fédération sénégalaise de football a confirmé qu’un match amical contre le Brésil est en cours de finalisation pour novembre. En 2026, une opposition face aux États-Unis est également envisagée, sous réserve d’une qualification pour le Mondial. Ces rencontres visent à renforcer la préparation de l’équipe nationale et à tester son niveau face à des adversaires majeurs.

Des affiches de prestige programmées

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a indiqué au Soleil que les discussions avancent pour organiser un match amical contre le quintuple champion du monde brésilien. Cette rencontre, attendue au mois de novembre, figure déjà dans les plannings des deux fédérations et promet d’offrir aux supporters sénégalais une confrontation de haut niveau. L’opposition avec le Brésil, régulièrement cité parmi les meilleures sélections mondiales, constitue une occasion rare pour les Lions de se mesurer à un adversaire de référence, dans un cadre amical mais stratégiquement important.

En mai 2026, le Sénégal pourrait affronter les États-Unis, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde. Cette affiche, prévue si la qualification est acquise, offrirait une expérience unique dans l’environnement même du tournoi. Elle permettrait aux joueurs de Pape Thiaw d’évaluer leurs repères face à une équipe nord-américaine solide, évoluant devant son public. Une telle opposition renforcerait la préparation psychologique et tactique des Lions, tout en servant d’indicateur sur leur compétitivité à l’approche du grand rendez-vous mondial.

Une préparation articulée autour des qualifications

Avant d’espérer se projeter vers ces rencontres de prestige, le Sénégal doit sécuriser sa place à la Coupe du monde 2026. La Fédération a confirmé que les deux dernières journées de la phase de groupes auront lieu en octobre 2025 : le 10 octobre à Juba contre le Sud-Soudan, puis le 14 octobre à Dakar face à la Mauritanie. Ces deux rendez-vous seront déterminants pour conforter la première place du groupe et valider une qualification directe. En cas de succès, la perspective des matches contre le Brésil et les États-Unis prendra une dimension supplémentaire pour la sélection.

Les préparatifs en cours s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à offrir aux Lions des adversaires variés et exigeants. Ce choix reflète une volonté de hausser le niveau d’exigence à l’approche des grandes compétitions.

Le Sénégal poursuit donc une double trajectoire : garantir sa place au Mondial et préparer ses joueurs à des défis d’envergure internationale.