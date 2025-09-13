Sénégal : Explosions d’une fourgonnette chargée de gaz à Grand-Yoff

D.M.

Photo: DR

Un incendie spectaculaire a éclaté ce matin dans le quartier des HLM Grand-Yoff à Dakar. Une fourgonnette transportant plusieurs bouteilles de gaz a pris feu, provoquant une série de déflagrations entendues à plusieurs centaines de mètres nous rapporte Le Soleil. Si les passagers ont pu s’échapper à temps, un d’entre eux a néanmoins été légèrement blessé à l’épaule.

Une explosion en pleine zone habitée

Selon les premiers témoignages, l’accident aurait commencé par une panne mécanique. Alors que le chauffeur tentait d’identifier la cause en ouvrant le capot, un départ de feu s’est déclaré, rapidement attisé par la présence des bonbonnes de gaz. Sous la violence des explosions successives, l’une des bouteilles a été éjectée de la fourgonnette, sans heureusement causer de blessés supplémentaires. Les trois occupants du véhicule ont réussi à s’échapper, mais la camionnette a été totalement détruite.

Grand-Yoff, quartier populaire du département de Dakar, est connu pour sa densité et la cohabitation d’espaces résidentiels, de centres de santé et de services publics. L’incendie s’est produit devant le centre Aminata Mbaye, dédié aux enfants en situation de handicap mental, non loin du centre de santé communément appelé « hôpital américain » et du bureau d’état civil de la mairie.

Publicité

Une opération difficile pour les sapeurs-pompiers

Arrivés rapidement sur les lieux, les soldats du feu ont tenté de contenir l’incendie à l’aide de mousse extinctrice. Mais face aux explosions sporadiques qui continuaient, ils ont dû battre en retraite pour attendre des renforts. Ce n’est qu’avec l’appui d’une seconde équipe, mieux équipée, que les flammes ont finalement pu être maîtrisées après plus d’une heure d’efforts, ne laissant derrière elles qu’une carcasse calcinée.

Au-delà des dégâts matériels, cet accident pose une question récurrente : celle de la sécurité du transport des produits inflammables dans des zones fortement habitées ou non. Le transport de bonbonnes de gaz dans des fourgonnettes est une habitue courante avec son lot de risques pour les habitants.

