Sénégal : Guérison du premier cas importé de Mpox

Le Ministère de la Santé a annoncé ce lundi 1er septembre 2025 la guérison du patient atteint du Mpox. Pris en charge depuis son diagnostic positif le 22 août, il a quitté l’hôpital après une évolution jugée satisfaisante par les médecins. Aucun autre cas n’est recensé dans le pays à ce jour.

Un suivi médical rigoureux et une issue favorable

Selon le communiqué officiel, le patient admis à Dakar a été déclaré totalement rétabli et a pu quitter l’hôpital. Les équipes sanitaires poursuivent le suivi de 30 personnes identifiées comme contacts, sans qu’aucun cas suspect n’ait été signalé jusqu’ici.

Le Sénégal affirme ne compter actuellement aucun cas actif de Mpox. Le ministère met en avant la réactivité du système de surveillance épidémiologique et le rôle déterminant du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann dans la prise en charge. Cette gestion est présentée comme un exemple de professionnalisme et d’efficacité des équipes médicales.

Le professeur Moussa Seydi, chef du service, expliquait il y a quelques jours que le patient « n’a plus de fièvre » et que la cicatrisation de ses lésions cutanées progressait. Le malade, qui présentait plus de 100 lésions vésiculo-pustuleuses avec surinfection, avait été admis dans une forme sévère. L’évolution positive de son état est interprétée par le corps médical comme un signe encourageant pour la lutte contre cette maladie virale.

Les recommandations du ministère et la vigilance des populations

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations à maintenir une vigilance active et à appliquer strictement les mesures d’hygiène et de prévention. Parmi les recommandations figurent : le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, l’évitement des contacts rapprochés avec des personnes présentant des symptômes et la consultation immédiate d’une structure sanitaire en cas de signes suspects.

L’institution réaffirme son engagement à protéger la population et à communiquer de façon transparente sur l’évolution de la situation sanitaire. Elle met également à disposition un numéro vert (800 00 50 50) pour toute alerte ou information complémentaire.

Le Sénégal, sorti indemne de cette première alerte en 2025, ne recense donc plus de cas de Mpox à ce jour.