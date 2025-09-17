Sénégal : Inondations à Diourbel, plan d’urgence et aide pour plus de 2400 ménages

Photo d'illustration

Les fortes pluies du mois de septembre ont gravement touché la région de Diourbel, où des milliers de familles se retrouvent dans une situation précaire. Le Fonds de Solidarité nationale a lancé, mardi 16 septembre, une opération d’aide financière d’un montant global de 461,8 millions FCFA en faveur de 2 447 ménages. Parallèlement, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a réuni les principales institutions publiques et privées afin de mettre en œuvre un plan d’urgence. Les mesures combinent assistance sociale immédiate et interventions techniques pour réduire les impacts des inondations.

Des aides financières et un plan d’urgence coordonné

L’opération d’appui du Fonds de Solidarité nationale vise à couvrir les besoins de première nécessité des ménages sinistrés. Chaque famille bénéficiaire reçoit une allocation destinée à répondre aux urgences alimentaires, sanitaires et logistiques liées aux inondations. Ce programme est soutenu par le Projet d’Appui à la Protection sociale Adaptative (PAPSA) et placé sous la tutelle du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, qui entend renforcer la résilience des populations vulnérables face aux chocs climatiques.

En parallèle, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a validé un plan d’action d’urgence mobilisant à la fois l’administration locale, la mairie de Touba Mosquée, les forces armées, les sapeurs-pompiers et différents services techniques de l’État, dont l’ONAS, la SONES et SEN’EAU. Des structures comme Ageroute, le Service national de l’Hygiène ou encore Senter ont également été associées. Cette mutualisation permet la mise en place immédiate de moyens concrets comme : 130 millions FCFA de travaux additionnels, 15 000 litres de carburant et des dizaines de camions hydro-cureurs etc. pour accélérer les opérations de pompage et de drainage.

Touba, une ville sous pression démographique et climatique

Située au cœur de la région de Diourbel, Touba est la deuxième plus grande ville du Sénégal, avec plus d’un million d’habitants. Cette forte densité démographique accentue l’ampleur des dégâts en période d’inondations, car chaque épisode pluvieux affecte un tissu urbain où les zones résidentielles, commerciales et religieuses sont étroitement imbriquées. La ville, qui accueille chaque année des millions de fidèles lors du Magal, se retrouve particulièrement vulnérable lorsque les pluies diluviennes coïncident avec une saturation des systèmes d’assainissement.

Les autorités ont ainsi insisté sur la nécessité de passer d’une logique réactive à une approche préventive, où la planification urbaine, le drainage des eaux et la coordination entre acteurs locaux et nationaux deviennent des priorités. Si les aides financières apportent un soulagement immédiat, la durabilité de la réponse repose sur la capacité à renforcer les infrastructures et à anticiper les épisodes climatiques de plus en plus imprévisibles.

La combinaison d’un soutien social direct et d’une mobilisation technique d’urgence illustre la stratégie actuelle des pouvoirs publics pour gérer les inondations dans cette région cruciale, où l’équilibre entre démographie, urbanisation et résilience climatique reste fragile.