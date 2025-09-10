Sénégal : Installation de Abass Fall, nouveau maire de Dakar

photo d'illustration

Le Conseil municipal de Dakar a élu Abass Fall à la tête de la capitale le 25 août, avec 49 voix, au terme d’un scrutin disputé. Son installation aujourd’hui intervient dans un climat politique marqué par des tensions et un recours introduit par Barthélémy Dias devant la Cour suprême, dont la décision est attendue le 18 septembre. L’ancien ministre de l’Emploi a choisi de quitter le gouvernement pour se consacrer à ses nouvelles fonctions municipales. Cette étape marque un tournant pour la gestion de la ville la plus peuplée du pays.

Entre changement institutionnel et contestations politiques

Abass Fall prend les rênes de la mairie après avoir démissionné de son poste ministériel, illustrant le poids symbolique et stratégique de Dakar dans la vie politique nationale. Dans le même remaniement, le portefeuille de l’Emploi et de la Formation professionnelle a été confié à Moustapha Sarré, désormais chargé de piloter la fusion de deux ministères. La succession à la mairie reste cependant sous réserve, l’issue du recours déposé par Barthélémy Dias pouvant remettre en question l’installation actuelle.

Le rôle de Taxawu de Khalifa Sall

Le mouvement Taxawu Senegaal, autrefois partenaire politique de PASTEF, parti au pouvoir et de Abass Fall, a publié un communiqué pour clarifier sa position. Il y rappelle que le départ de Barthélémy Dias en décembre 2024, qualifié d’arbitraire par ses soutiens, avait ouvert une période d’incertitude. Selon le mouvement, l’objectif a été de préserver la continuité institutionnelle tout en participant aux discussions visant à une candidature commune de l’opposition. Cette position de Taxawu ne convainc pas le camp de Dias qui accuse le mouvement de Khalifa Sall d’avoir participer à porter Abass Fall à la tête de la mairie. Ces déclarations soulignent les équilibres précaires qui entourent la gouvernance municipale à Dakar.

L’installation d’Abass Fall n’éteint pas les contestations. Le verdict attendu le 18 septembre déterminera si son élection est consolidée ou remise en cause. En attendant, le nouveau maire doit composer avec un contexte politique sensible, tout en affirmant sa volonté de se consacrer pleinement à la gestion de la capitale.