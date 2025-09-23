Sénégal : La crue du fleuve perturbe gravement le département de Bakel

Photo d'illustration

La montée des eaux du fleuve Sénégal affecte déjà plusieurs localités du département de Bakel. Des routes coupées, des villages isolés et des établissements scolaires submergés obligent les populations à recourir à la pirogue. Les autorités locales, réunies au sein du comité de gestion des inondations, annoncent des mesures d’urgence pour contenir l’avancée des eaux. Les habitants redoutent de revivre les destructions enregistrées l’an passé.

Routes impraticables et villages envahis

La progression du fleuve hors de son lit a entraîné l’inondation de zones basses dans les localités de Bakel, Kounghany et Yaféra-Golmy, rendant impraticables les axes routiers nous renseigne Le Soleil. À Arounda, le collège et l’école coranique ont déjà été submergés, tandis que trois maisons sont inondées à Yaféra et une concession touchée à Golmy. Le transport routier étant interrompu, les habitants utilisent désormais la voie fluviale pour se déplacer, accentuant la pression sur des infrastructures précaires.

Le comité départemental chargé de la gestion des inondations a fourni 1 000 sacs de sable aux villages concernés et distribué 40 gilets de sauvetage pour sécuriser les traversées. Une pirogue du PRDC-VFS, initialement affectée à Ballou, a été déployée pour faciliter la circulation. L’effondrement partiel du pont de Kounghany et l’état de la route reliant Bakel à Golmy compliquent davantage la situation, ce qui pourrait aggraver l’isolement des populations. Des témoignages locaux évoquent déjà un climat de forte inquiétude.

Des mesures d’urgence face à un risque récurrent

Le pays reste marqué par les crues de l’année précédente qui avaient provoqué des dégâts considérables à Bakel : plusieurs maisons détruites, des récoltes perdues et des déplacements forcés de familles. Les inondations récurrentes soulèvent la question de la résilience des infrastructures et de la préparation des collectivités. Les plans de prévention et d’aménagement sont régulièrement évoqués par les autorités, mais les résultats peinent à rassurer les habitants.

Pour l’heure, le comité local a formulé des besoins précis, allant de 106 tentes à 10 motopompes de grande capacité, en passant par des vivres, carburants et médicaments. Les autorités administratives et territoriales, en coordination avec les services techniques de l’État, intensifient la sensibilisation et la sécurisation des zones exposées. La 63e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade des sapeurs-pompiers de Bakel a été renforcée en moyens matériels et humains afin d’intervenir rapidement en cas de nouvelles crues.

Les prochaines semaines seront décisives pour mesurer l’ampleur de la crue et la capacité de réponse des dispositifs mis en place.