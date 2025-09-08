Sénégal : La Fédération de foot reconnaît des couacs d’organisation

Photo d'illustration

Le 7 septembre 2025, la Fédération Sénégalaise de Football a adressé un message de gratitude et d’excuses à l’opinion publique. Quelques jours après la victoire des Lions face au Soudan, les autorités fédérales ont salué l’élan populaire qui a galvanisé les joueurs. En parallèle, elles ont admis des insuffisances liées à la logistique du match du 5 septembre. Entre reconnaissance et autocritique, ce communiqué marque une étape importante dans la nouvelle ère fédérale.

Un public galvanisé, une organisation perfectible

Le match Sénégal–Soudan a été marqué par une mobilisation exceptionnelle des supporters. La Fédération souligne que cet engouement a constitué une source majeure de motivation pour l’équipe nationale, preuve que la passion du football demeure un ciment puissant pour l’unité nationale.

Toutefois, derrière cette ferveur, des désagréments ont été relevés. Des problèmes de billetterie, d’accréditations et l’occupation d’espaces par des personnes non autorisées ont terni l’expérience de certains spectateurs. L’instance dirigeante reconnaît ces failles et les attribue en partie à la période transitoire : le délai très court entre la passation de service du 2 septembre et le coup d’envoi du 5 septembre a compliqué la mise en œuvre du dispositif logistique.

Une fédération en transition sous pression populaire

Cette communication intervient alors que la Fédération est dirigée par un nouveau président, Abdoulaye Fall. Les attentes sont particulièrement fortes : il doit non seulement assurer une organisation irréprochable des matchs, mais aussi relancer le développement global du football sénégalais. La fédération est appelée à corriger rapidement ses erreurs pour répondre aux exigences d’un public fidèle et exigeant.

La direction fédérale affirme que les rapports issus des différentes commissions seront exploités pour mettre en place des mesures correctives. L’objectif affiché est de garantir, dès les prochaines échéances, une expérience optimale pour chaque supporter et une organisation sans faille.

Entre l’énergie populaire qui continue de porter les Lions et les ajustements indispensables au niveau administratif, la Fédération navigue entre réussite sportive et défi organisationnel. Elle promet de transformer les difficultés rencontrées en leçons pour l’avenir. Si les promesses d’amélioration se concrétisent, les supporters pourraient non seulement vibrer pour les victoires sur le terrain, mais aussi retrouver une confiance pleine dans l’encadrement de leur sport roi.