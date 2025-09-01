Sénégal : La Gendarmerie nationale dément des arrestations à Keur Massar

des gendarmes sénégalais. Photo : DR

Un communiqué officiel publié le 30 août 2025 réfute les informations circulant en ligne sur des interpellations ciblées de fidèles religieux à Keur Massar. L’institution dénonce une manipulation destinée à semer le doute.

Une mise au point face à des rumeurs numériques

La Gendarmerie nationale du Sénégal a tenu à clarifier les faits après la diffusion d’images sur une plateforme digitale. Celles-ci prétendaient montrer des membres d’une communauté arrêtés et détenus après leur retour d’une cérémonie religieuse à Keur Massar. L’institution parle de « pure fiction » et de tentative de manipulation.

Le communiqué, signé par le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et relations publiques, souligne qu’« aucune interpellation de cette nature n’a été effectuée » par ses unités. L’objectif des auteurs de ces publications, selon la Gendarmerie, serait de discréditer l’institution et d’alimenter la méfiance chez les fidèles.

Un rappel du rôle républicain et des garanties légales

L’institution militaire rappelle que ses missions quotidiennes reposent sur la protection des personnes et des biens, et sur le traitement équitable des citoyens devant la loi, dans le respect strict des droits humains. Les autorités encouragent la population à signaler toute situation suspecte via les numéros officiels 800 00 20 20 et 123.

Ces dernières années, la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux est devenue une source récurrente de tensions au Sénégal. Les autorités publiques multiplient les mises au point pour endiguer la propagation de rumeurs portant atteinte à la sécurité ou à l’image des institutions.

La Gendarmerie insiste enfin sur son attachement aux principes républicains et appelle les citoyens à collaborer activement pour préserver la confiance et la stabilité sociale.