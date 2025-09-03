Sénégal : Lancement du concours pour les médailles des jeux olympiques de la jeunesse

Alors que le concours « Woneel sa bopp » pour la conception de la tenue officielle des cérémonies de remise des prix a déjà mobilisé des créateurs locaux depuis le mois de juillet, une nouvelle étape vient renforcer l’élan créatif autour des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le Comité international olympique (CIO) a ouvert un appel mondial destiné à dessiner l’avers des futures médailles qui seront remises aux jeunes champions.

Cette démarche place l’art et l’imagination au cœur de l’aventure sportive, offrant une opportunité unique à tous ceux qui souhaitent laisser une empreinte durable sur un événement historique pour le continent africain.

Publicité

Une compétition artistique ouverte à tous

Le CIO a invité les passionnés de sport comme les créateurs graphiques à soumettre leurs propositions. L’institution évoque « un moment venu d’écrire une page de l’histoire olympique », soulignant que le motif choisi sera celui qui ornera les médailles des athlètes sacrés à Dakar. Les projets peuvent être déposés en ligne du 2 septembre au 7 octobre 2025 via une plateforme spécialement dédiée sur le site olympics.com. Cette ouverture à l’échelle planétaire illustre une volonté de faire de la médaille un symbole universel, à l’image des performances qu’elle viendra couronner.

Dakar au centre d’un rendez-vous inédit

Les JOJ 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre entre Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». Avec environ 2.700 athlètes attendus, cette quatrième édition marquera la première organisation des Jeux olympiques de la jeunesse sur le sol africain. Plus de vingt disciplines traditionnelles comme l’athlétisme, la natation, le judo ou l’escrime seront au programme, aux côtés de sports récents tels que le breaking, le baseball 5 ou le wushu, qui témoignent d’une volonté d’élargir l’horizon des compétitions à des pratiques contemporaines et populaires auprès de la jeunesse.

Une vitrine pour l’Afrique et pour les créateurs

Entre la tenue officielle imaginée par des talents sénégalais et la médaille en préparation grâce à ce concours international, Dakar 2026 apparaît déjà comme un carrefour entre sport et culture. L’impact dépasse la seule dimension sportive : il s’agit de valoriser la créativité africaine et d’inviter le monde entier à contribuer à l’identité de ces Jeux. Pour beaucoup, cette médaille ne sera pas qu’un simple morceau de métal, mais un récit gravé qui accompagnera les athlètes bien au-delà du podium. En donnant la parole aux créateurs, le CIO fait le pari que l’art peut sublimer l’effort, rappelant que chaque victoire porte aussi la signature de ceux qui imaginent ses symboles.