Sénégal : Lancement d’un fonds d’amorçage de 1,8 milliard pour la formation et l’insertion des jeunes

Photo d'illustration : Des jeunes en salle de composition (DR)

Un fonds d’amorçage de 1,8 milliard de francs CFA a été lancé à Ziguinchor pour soutenir des jeunes porteurs de projets. Il cible notamment les secteurs de l’agriculture, du numérique, de l’économie verte et de l’économie bleue. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de formation professionnelle et d’insertion (PFPI), qui ambitionne de former 181 350 jeunes d’ici 2027. Plus de 62 000 inscriptions ont déjà été enregistrées.

Une étape pour renforcer l’employabilité

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Sarré, a rappelé que ce fonds vise à accompagner les jeunes entrepreneurs dans des domaines jugés stratégiques. Le PFPI, au-delà de la formation, doit faciliter l’insertion dans le tissu économique à travers un appui financier initial.

Cette initiative intervient peu après la fusion du ministère de l’Emploi et de celui de la Formation technique, une réorganisation présentée comme un moyen d’améliorer la cohérence des politiques publiques en matière d’employabilité.

Un objectif à long terme

Ces efforts s’articulent avec la Vision Sénégal 2050, qui prévoit la formation de cinq millions de techniciens à l’horizon 2050. La Stratégie nationale de développement a fixé un premier jalon : 700 000 jeunes formés d’ici 2029. Le fonds lancé à Ziguinchor s’inscrit ainsi comme une étape intermédiaire dans un processus de long terme qui associe formation et insertion.

Le succès de ce programme dépendra de la capacité à assurer la continuité des dispositifs mis en place et à relier la formation à des opportunités économiques réelles. Les prochaines années permettront d’évaluer l’impact concret de ces mesures sur l’accès des jeunes à l’emploi et sur le développement des filières concernées.