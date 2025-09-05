Sénégal : Le capitaine des Lions marque 10 ans en sélection

Depuis 2011, Idrissa Gana Gueye reste le joueur le plus capé de l’histoire des Lions avec 116 apparitions. Mais si Gana règne par la longévité, Kalidou Koulibaly s’impose comme l’autre visage de la régularité et du leadership. Dix ans après avoir disputé son premier match en Namibie le 5 septembre 2015, le défenseur central franchit un cap symbolique : une décennie sous le maillot national.

Une décennie de constance et de leadership

Ce vendredi à Diamniadio, à l’occasion du match contre le Soudan en éliminatoires de la Coupe du monde, Koulibaly célébrera ce cap entouré de ses coéquipiers. Devenu capitaine, il incarne la fidélité et la stabilité d’une génération qui a offert au Sénégal son premier sacre continental en 2021.

Son parcours illustre la solidité défensive et l’autorité tranquille qui ont rassuré le public comme ses partenaires. Pour beaucoup, sa carrière internationale ressemble à une ligne droite sans fissures : régulière, exemplaire et tournée vers l’intérêt collectif.

Une référence pour les générations futures

À l’heure où Gana Gueye, avec quatre années de plus en sélection, détient le record de capes, Koulibaly rejoint lui aussi le cercle restreint des figures emblématiques de l’équipe nationale. Sa fidélité à la tunique nationale dépasse les simples chiffres : elle se traduit par une présence constante dans les moments cruciaux, qu’il s’agisse de qualifications, de phases finales ou de matchs de prestige.

L’histoire retiendra que le défenseur, arrivé dans la tanière en 2015, a marqué de son empreinte une décennie riche en défis et en victoires. Pour les supporters, son parcours rappelle qu’une carrière internationale ne se mesure pas seulement en sélections ou en trophées, mais aussi en constance, en engagement et en capacité à inspirer ceux qui viendront après.