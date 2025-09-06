Sénégal : Le geste de Kalidou Koulibaly pour un jeune supporter handicapé

Photo Unsplash

La victoire du Sénégal face au Soudan lors de la septième journée des qualifications pour la Coupe du monde a redonné espoir aux supporters. Mais au-delà du terrain, un autre moment a marqué les esprits : l’histoire de Moussa, jeune polyomélite de 21 ans, qui a eu l’honneur de vivre de près sa passion pour les Lions.

Quand un rêve devient réalité

Connu pour son attachement indéfectible à l’équipe nationale, Moussa avait vu sa ferveur relayée sur les réseaux sociaux. Ce témoignage de fidélité n’a pas laissé insensible le capitaine Kalidou Koulibaly. À la veille du match, il l’a invité à assister à une séance d’entraînement à Diamniadio. Accueilli par les Lions, le jeune homme a pu échanger avec son idole et partager un moment empreint d’émotion et de simplicité.

Publicité

Un symbole d’inclusion et d’espoir

Ce geste dépasse le cadre sportif. En invitant Moussa, Koulibaly rappelle que le football n’est pas qu’une affaire de victoires et de classements : il est aussi une école de solidarité et un vecteur d’inclusion. Ce rendez-vous improvisé, dans l’ombre d’un match décisif pour la qualification mondiale, illustre la capacité du sport à transformer des vies, ne serait-ce que le temps d’un sourire partagé.

Dans un pays où les Lions symbolisent l’unité, l’histoire de Moussa résonne comme un rappel : les grandes victoires ne se mesurent pas seulement au tableau d’affichage, mais aussi dans la générosité des gestes qui rapprochent les joueurs de leurs supporters.