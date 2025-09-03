Sénégal : Le groupe des Lions encore incomplets fait son deuxième entraînement

Le calendrier footballistique sénégalais s’adapte aux traditions religieuses. Prévu initialement pour le 4 septembre, le match décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a été décalé au vendredi 5 septembre à 19h00, permettant ainsi aux fidèles de célébrer sereinement le Maouloud. Cette décision de la Fédération sénégalaise de football témoigne du respect accordé aux festivités religieuses, tout en maintenant l’enjeu sportif au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Un effectif en construction progressive

Malgré l’approche imminente de cette échéance cruciale, l’équipe nationale peine à réunir tous ses éléments. Sur les vingt-six joueurs convoqués par le staff technique, seulement vingt-trois ont foulé la pelouse d’entraînement ce mardi. Cette arithmétique incomplète révèle les défis logistiques auxquels font face les sélectionneurs modernes, jonglant entre disponibilités des clubs européens et impératifs de préparation.

L’absence d’Édouard Mendy, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr crée des zones d’ombre dans un puzzle tactique déjà complexe. Paradoxalement, Pape Matar Sarr, présent lors de la première séance, a manqué cette deuxième session, illustrant la fragilité des plannings dans le football international. Abdou Diallo, physiquement présent mais écarté de l’entraînement collectif, symbolise ces précautions sanitaires qui dictent désormais la gestion des effectifs.

L’intégration des nouveaux visages

L’arrivée de Moustapha Mbow apporte une bouffée d’air frais à cette préparation fragmentée. Sa première prise de contact avec l’univers des Lions révèle une mentalité d’apprenti plutôt que de concurrent. Cette approche humble tranche avec l’ego souvent associé aux footballeurs professionnels, suggérant une maturité qui pourrait compenser son manque d’expérience internationale.

Son discours, empreint de respect envers ses coéquipiers plus expérimentés, dévoile la hiérarchie informelle qui structure les vestiaires nationaux. Cette dynamique d’apprentissage mutuel transforme chaque rassemblement en université footballistique, où les jeunes talents absorbent l’expérience des anciens.

La conjugaison entre contraintes religieuses, défis logistiques et intégration de nouveaux talents dessine le portrait d’une sélection en perpétuelle adaptation. Cette flexibilité, loin d’être une faiblesse, pourrait devenir l’atout majeur des Lions face aux exigences du football international moderne, où la capacité d’ajustement prime souvent sur la perfection théorique des effectifs.