Sénégal : Le journaliste Madiambal Diagne toujours en fuite, plusieurs membres de sa famille en prison

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a annoncé sur les réseaux sociaux avoir quitté le pays pour la France, alors qu’il est recherché par la Division des investigations criminelles. Il est cité dans une affaire de flux financiers suspects estimés à 21 milliards de francs CFA. Deux de ses fils, son épouse et son marabout ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à Dakar. L’affaire, suivie par le Pool judiciaire financier, prend désormais une tournure internationale avec la médiatisation de sa cavale depuis Paris.

Des inculpations lourdes et une enquête tentaculaire

Le juge d’instruction du premier cabinet a retenu de graves charges contre l’entourage immédiat de Madiambal Diagne. Son épouse, ses deux enfants et son marabout, arrêté à Thiès par les enquêteurs de la DIC, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux au sein d’un groupe criminel organisé. Cette série d’inculpations fait suite à un rapport de la CENTIF, structure spécialisée dans le suivi des flux financiers, qui a mis au jour des mouvements suspects chiffrés à des dizaines de milliards de francs CFA.

L’ancien directeur de publication a de son côté ignoré une convocation judiciaire avant de déclarer, via ses canaux numériques, qu’il se trouvait désormais en France. Ses prises de parole entretiennent l’intérêt du public et posent la question de sa coopération avec la justice sénégalaise, alors qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre lui. Cette procédure pourrait mobiliser les canaux d’entraide judiciaire entre États, une hypothèse déjà évoquée dans les cercles diplomatiques et judiciaires.

Conséquences administratives

La fuite du journaliste a provoqué une réaction immédiate des autorités. Le ministre de l’Intérieur a relevé de leurs fonctions le directeur de la Division des investigations criminelles ainsi que le commissaire spécial de l’aéroport Blaise-Diagne, estimant que des défaillances avaient facilité son départ du territoire. Cette décision illustre la sensibilité du dossier et la volonté du gouvernement de resserrer les mailles du contrôle sur des affaires impliquant de hautes personnalités.

Au-delà des interpellations déjà effectuées, le dossier met en lumière l’articulation entre la justice financière et la régulation internationale des capitaux. Le Sénégal, membre du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), est tenu par des engagements en matière de transparence et de lutte contre le financement illicite. Cette affaire pourrait avoir des répercussions sur l’image du pays auprès de ses partenaires économiques et institutionnels, alors que des discussions sont en cours pour renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité financière.

Les prochains développements dépendront des suites données au mandat d’arrêt international et des auditions prévues dans le cadre de l’instruction.