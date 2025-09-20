Sénégal : Le ministre de l’Intérieur face à l’occupation anarchique de l’espace public

Dakar

Le ministre de l’Intérieur a supervisé samedi une opération de déguerpissement visant un quartier irrégulier occupé par des mendiants. Il a précisé que le terrain concerné appartenait à la société SNHLM et accueillait aussi bien des ressortissants étrangers que sénégalais, contrairement aux rumeurs circulant. Le responsable a annoncé une lutte déterminée contre la mendicité, punie par la loi, et contre le désordre urbain. Les réactions de l’opinion oscillent entre scepticisme sur la faisabilité et encouragements pour restaurer l’ordre dans la capitale.

Une opération présentée comme un signal fort

Le ministre de l’Intérieur a affirmé que l’occupation du site visé ne pouvait perdurer, l’espace étant la propriété de la SNHLM. Les services de l’État ont donc procédé au déguerpissement, en insistant sur le fait que les occupants étaient de diverses nationalités et non uniquement étrangers, afin d’éviter toute stigmatisation. L’autorité entend inscrire son action dans un cadre légal, rappelant que la mendicité est interdite par la loi et qu’il est de son devoir de mettre fin aux dérives observées dans plusieurs quartiers de Dakar.

La capitale est en effet régulièrement critiquée pour l’encombrement de ses trottoirs par des commerçants informels et des mendiants, parmi lesquels figurent des enfants appelés talibés. Cette situation alimente un sentiment d’insécurité et contribue à dégrader l’image de la ville. Certains citoyens estiment que les réformes annoncées sont difficiles à appliquer sur le long terme, tandis que d’autres soutiennent le ministre, espérant une amélioration progressive de l’espace urbain.

Une volonté politique affirmée après le remaniement

À la suite du remaniement gouvernemental du 6 septembre 2025, Maître Bamba Cissé a pris les commandes du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et urbains, dont l’occupation irrégulière de l’espace public constitue l’un des symboles.

Les autorités rappellent que la régulation de l’espace public s’inscrit aussi dans une stratégie plus large de modernisation des villes, visant à concilier attractivité économique et respect de l’ordre public. La mise en œuvre effective de ces réformes fera l’objet d’un suivi régulier par les services compétents.

Les opérations de déguerpissement devraient se poursuivre dans d’autres zones sensibles de Dakar au cours des prochaines semaines.