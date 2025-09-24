Sénégal : Le Port de Dakar tire son épingle du jeu

Image by Pexels from Pixabay

Le Port autonome de Dakar a été désigné meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne en 2024 par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Ce classement reflète une progression notable de son indice de performance, passé de –82 en 2023 à +23 en 2024. Les investissements dans les infrastructures et l’amélioration des liaisons logistiques expliquent en partie cette évolution. L’annonce intervient alors que le commerce maritime mondial enregistre une baisse générale de ses performances.

Une progression notable au sein du classement international

Selon la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, le port de Dakar a connu l’une des évolutions les plus marquées en Afrique subsaharienne. Son indice CPPI, indicateur de performance des terminaux à conteneurs, a progressé de plus de cent points en un an. Cette amélioration s’est accompagnée d’une hausse du nombre d’escales, témoignant d’une plus grande attractivité auprès des armateurs internationaux. La direction générale du Port autonome de Dakar a confirmé cette tendance dans un communiqué, rappelant que le site occupe désormais la première place dans la sous-région pour l’année 2024.

Les auteurs du rapport expliquent cette dynamique par un renforcement des partenariats avec les grands opérateurs portuaires mondiaux et une simplification des procédures commerciales. Le Sénégal figure ainsi parmi les rares pays dont le principal port a amélioré son classement, alors que les performances globales reculent. Les données disponibles sur le site de la Banque mondiale permettent de comparer ces résultats avec d’autres ports africains, offrant un repère utile aux analystes et investisseurs.

Publicité

Des investissements et un repositionnement logistique

Exploitée par DP World depuis 2008, la plateforme dakaroise a bénéficié de multiples modernisations. De nouvelles grues ont été installées, les aires de stockage agrandies et un système communautaire portuaire plus performant a été mis en place. En parallèle, les autorités sénégalaises ont engagé un travail de fond sur la connectivité avec l’hinterland. La réhabilitation de la voie ferrée en direction du Mali, pays enclavé fortement dépendant de Dakar pour ses importations et exportations, illustre cette volonté, même si les défis sécuritaires persistent dans la région. Des axes routiers modernisés et un guichet unique douanier contribuent également à réduire les délais de traitement des marchandises.

Le rapport CPPI souligne que Dakar bénéficie désormais de liaisons maritimes directes avec l’Asie, améliorant la régularité et la compétitivité de ses services. Ces progrès s’inscrivent dans un contexte où le commerce international connaît de profondes mutations, notamment liées aux tensions géopolitiques et à la guerre en Ukraine. La capacité du port sénégalais à tirer parti de ces évolutions est observée de près par les acteurs régionaux et internationaux.

La reconnaissance attribuée au Port autonome de Dakar confirme l’importance stratégique de cette infrastructure dans le commerce régional et mondial.