Sénégal : Le Premier ministre entre les Emirats et l’Italie, un agenda diplomatique chargé

Ousmane Sonko (DR)

Le prochain séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France se prépare activement. Le 12 août dernier, une délégation sénégalaise conduite par Boubacar Camara, secrétaire général du gouvernement, et Cheikh Dieng, son adjoint, s’est rendue à Paris pour poser les bases de cette rencontre. L’événement doit réunir les Premiers ministres Ousmane Sonko et François Bayrou, marquant une nouvelle étape de coopération entre Dakar et Paris. Ce rendez-vous, attendu à Dakar, illustre la volonté des deux États d’ancrer leurs relations dans une dynamique plus opérationnelle.

Entre refus d’invitation et représentations stratégiques

Dans ce même registre de diplomatie active, le chef du gouvernement sénégalais avait reçu une invitation de Bpifrance pour participer, en qualité d’invité d’honneur, à la 11ᵉ édition du forum Inno Génération (BIG) prévue le 23 septembre à Paris. Bien que l’invitation ait été honorée par un message de remerciement au directeur général Nicolas Dufourcq, le Premier ministre a dû décliner sa présence pour des raisons d’agenda. Le Sénégal sera néanmoins représenté par un membre du gouvernement, afin d’assurer une continuité dans les échanges.

Une tournée internationale avant le retour en Europe

Avant cette échéance, l’agenda du Premier ministre le mènera d’abord aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre, où il sera reçu par le président Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Ce déplacement officialise une séquence de discussions centrées sur la coopération économique et les investissements stratégiques. À peine cette étape terminée, il rejoindra l’Italie les 13 et 14 septembre pour rencontrer la diaspora sénégalaise établie en Europe. Ce moment sera l’occasion d’aborder des sujets allant de la gouvernance actuelle au Plan de redressement économique et social, mais aussi d’échanger sur la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l’Agenda national de transformation.

Ce calendrier illustre la volonté de Dakar de se positionner au carrefour des grandes dynamiques régionales et internationales. Chaque déplacement, qu’il soit économique, politique ou symbolique, contribue à renforcer une diplomatie proactive. Entre préparation du séminaire avec la France, consolidation des liens avec le Golfe et dialogue avec ses communautés à l’étranger, le Premier ministre cherche à multiplier les leviers d’influence pour accompagner les ambitions du Sénégal à l’horizon 2050.