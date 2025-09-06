Sénégal : Le président de la Fédération s’exprime sur l’accessibilité des billets

Photo d'illustration

Lors du dernier match au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, l’ambiance était électrique mais les gradins n’affichaient pas complet. Un paradoxe surprenant alors que l’engouement pour la rencontre était indéniable. Les raisons de ce contraste se trouvent dans la gestion des billets, devenue sujet de mécontentement pour de nombreux supporters.

Système défaillant et revente spéculative

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a reconnu que l’institution souhaitait privilégier la vente en ligne afin de rendre les tickets accessibles au plus grand nombre. Mais l’afflux massif de connexions a révélé les limites d’un dispositif incapable de supporter la demande. Ce dysfonctionnement a contribué à créer une pénurie artificielle, ouvrant la voie à des pratiques de revente.

Devant plusieurs stades, dont Alassane Djigo et Amadou Barry, des billets initialement fixés à 5 000 francs CFA étaient proposés à 7 000, provoquant colère et frustration parmi les supporters les plus assidus. Pour beaucoup, ce marché parallèle a alimenté un sentiment d’injustice et sapé la confiance dans l’organisation.

Des promesses de réforme pour l’avenir

Nommé récemment à la tête de la Fédération, le président a tenu à rappeler qu’il avait trouvé ce système déjà en place. Tout en reconnaissant ses failles, il s’est engagé à corriger les erreurs constatées et à mettre fin à ces désagréments dès les prochains matchs.

Au-delà des promesses, les supporters attendent des mesures concrètes pour que leur passion ne soit pas freinée par des obstacles logistiques. Car dans un pays où le football rassemble et fédère, l’accessibilité des billets n’est pas qu’une question de technologie : elle conditionne aussi l’équité et l’enthousiasme des foules qui portent les Lions vers la victoire.