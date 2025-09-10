Sénégal : Le Président exprime sa joie après la victoire sur la RDC

Bassirou Diomaye Faye. Photo: DR

Le président Bassirou Diomaye Faye a salué la performance des Lions après leur victoire 3-2 à Kinshasa contre la République démocratique du Congo, mardi 9 septembre. Le chef de l’État a souligné la discipline et l’engagement de l’équipe, estimant que ce succès reflète l’unité et la détermination du pays. Avec ce résultat, le Sénégal prend la tête du groupe B des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Le message présidentiel insiste toutefois sur la nécessité de rester concentré en vue des deux dernières rencontres.

Un soutien réaffirmé avant et après le match

Quelques heures avant le coup d’envoi, le président avait échangé par téléphone avec le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine Kalidou Koulibaly, dans une conversation diffusée sur la télévision nationale. Il avait insisté sur l’importance de l’état d’esprit et de la préparation mentale. Après le match, son message a mis en avant le courage collectif de l’équipe et la satisfaction d’avoir tenu une promesse faite au peuple sénégalais.

Première place et perspectives

En s’imposant face à la RDC, les Lions occupent désormais la première place du groupe B. Ce positionnement leur donne un avantage en vue de la qualification pour une quatrième participation à la Coupe du monde. Le président a appelé à maintenir la concentration pour les prochaines étapes, rappelant que le parcours reste à compléter. Cette victoire est perçue comme une étape significative, mais pas comme une fin en soi.

Le discours présidentiel, centré sur la discipline et l’unité, vise à renforcer la cohésion nationale autour de l’équipe. L’accent mis sur la continuité traduit une volonté de ne pas s’arrêter à une seule performance mais de capitaliser sur cette dynamique pour atteindre l’objectif final : assurer la présence du Sénégal au Mondial 2026.