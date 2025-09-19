Sénégal : Les Lions en quête de qualification mondiale lors des deux derniers matches

Le Sénégal abordera en octobre ses deux ultimes rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Pape Thiaw, premiers du groupe B avec 18 points, se déplaceront au Soudan du Sud le 10 octobre avant de recevoir la Mauritanie le 14 à Dakar. Après leur succès renversant à Kinshasa face à la République démocratique du Congo, ils disposent d’une avance de deux unités sur leurs poursuivants directs. Ces deux confrontations détermineront l’identité des qualifiés dans un groupe encore indécis.

Deux rendez-vous décisifs pour le Sénégal

Leader du groupe B, le Sénégal a consolidé sa position grâce à sa victoire spectaculaire à Kinshasa le 9 septembre, où il a battu la République démocratique du Congo (3-2). Avec 18 points engrangés en huit journées, la sélection dirigée par Pape Thiaw devance les Léopards congolais qui comptent 16 points et le Soudan, troisième avec 12 points. Le calendrier final propose deux oppositions capitales : un déplacement à Djouba contre le Soudan du Sud le 10 octobre, puis une confrontation contre la Mauritanie à Dakar quatre jours plus tard.

Pour les Congolais, concurrents les plus proches, la fin du parcours passera par un voyage à Lomé face au Togo avant une réception du Soudan. Ces affiches seront déterminantes pour l’équilibre du groupe et pourraient faire basculer le classement. Les résultats de ces matches conditionneront directement la qualification.

Une qualification historique en ligne de mire

Depuis 2002, le Sénégal a déjà pris part à trois éditions de la Coupe du monde, dont la dernière en 2022 au Qatar. S’ils confirment lors des deux dernières journées, les Lions décrocheront une quatrième participation, consolidant leur statut parmi les nations africaines régulières sur la scène mondiale. L’équipe avait marqué les esprits dès sa première apparition en 2002 en atteignant les quarts de finale, et ses récentes campagnes ont entretenu cette dynamique de visibilité internationale.

Au-delà de l’aspect sportif, cette qualification constituerait un enjeu symbolique et économique pour le pays. Une participation à la Coupe du monde génère des retombées en termes d’image, de sponsoring et de développement du football local, renforçant les ambitions de la fédération.

La double confrontation d’octobre sera donc décisive pour écrire la suite de l’histoire du football sénégalais, avec à la clé une possible place parmi les représentants africains au Mondial 2026.