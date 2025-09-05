Sénégal : Les Lions relancés par Koulibaly et Pape Matar Sarr avant le choc face à la RDC

Kite Aerial Photography (KAP)

La course à la Coupe du monde 2026 est plus serrée que jamais. Après la victoire éclatante de la République démocratique du Congo contre le Soudan du Sud (4-1), le Sénégal se devait de réagir. Les Lions ont répondu présent en battant le Soudan (2-0) au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, conservant ainsi toutes leurs chances de qualification directe.

Un capitaine décisif pour son 10ᵉ anniversaire en sélection

Dix ans après sa première apparition avec les Lions, le 5 septembre 2015 face à la Namibie, Kalidou Koulibaly a une nouvelle fois montré pourquoi il reste la pierre angulaire de la défense sénégalaise. Buteur et leader, il a ouvert la voie à ses coéquipiers. Pape Matar Sarr, de son côté, a confirmé son statut de milieu de terrain incontournable en scellant la victoire.

Ce succès n’efface pas la pression exercée par les Congolais, mais il maintient le Sénégal dans la course et relance la ferveur autour d’un groupe qui sait répondre présent dans les moments clés.

Un déplacement à Kinshasa aux allures de finale

Le match de mardi contre la RDC s’annonce comme une véritable finale. En cas de victoire à Kinshasa, le Sénégal pourrait reprendre la première place du groupe, à égalité de points mais avec une différence de buts déterminante pour la qualification directe. Un nul laisserait la RDC en position favorable, tandis qu’une défaite compliquerait fortement les espoirs des Lions.

Entre l’expérience des cadres comme Koulibaly et l’émergence de talents tels que Pape Matar Sarr, l’équipe semble armée pour relever le défi. Mais il faudra plus que du talent : de la discipline, de la concentration et une mentalité de conquérant. Car c’est bien à Kinshasa que se jouera une grande partie du destin mondialiste du Sénégal.