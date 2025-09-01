Sénégal : L’État bloque la filiale française GCO et obtient gain de cause

Photo d'illustration d'une mine (DR)

Après un blocage administratif, Grande Côte Opérations (GCO), filiale sénégalaise du groupe français Eramet, a finalement procédé à la distribution de dividendes à ses actionnaires. L’État du Sénégal en sort bénéficiaire, renforçant la souveraineté économique dans la gestion des ressources minières.

De la crise à la résolution

Eramet, géant minier français actif dans le manganèse, le nickel, le lithium et les sables minéralisés, opère au Sénégal à travers GCO, installée à Diogo dans la région de Thiès. Cette filiale exploite du zircon notamment faisant du pays un producteur majeur sur le marché mondial.

Si l’entreprise affichait une prospérité technique et industrielle, elle était accusée par certains médias de n’avoir versé aucune redevance minière à l’État. En réponse, l’administration sénégalaise avait pris la décision ferme de bloquer la tenue de son assemblée générale, un signal inédit dans le secteur extractif.

Après plusieurs semaines de négociations menées par la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA), avec l’appui du ministère des Finances, la situation a trouvé une issue positive. Le 29 août 2025, une résolution adoptée par les actionnaires a permis de débloquer le dossier.



Un contexte de rentrées fiscales record

Pour la première fois depuis le début de son exploitation, GCO a décidé de distribuer des dividendes au titre de l’exercice 2024. Sur un bénéfice net de 14,4 milliards de FCFA, une enveloppe de 5 milliards de FCFA a été affectée aux dividendes selon Le Soleil.

L’État, actionnaire à hauteur de 10 %, percevra ainsi 500 millions de FCFA bruts (soit 450 millions nets après impôt). En ajoutant l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) collecté sur l’ensemble des dividendes, le Trésor public engrange près d’un milliard de FCFA.

Selon la SOMISEN, cette première distribution constitue « une avancée historique pour le portefeuille minier de l’État ». Le dossier illustre également la montée en puissance de la gouvernance minière nationale, qui entend veiller à une meilleure répartition des richesses issues de l’exploitation des ressources naturelles.

Le Sénégal, qui a vu ses dividendes miniers bruts atteindre 41,425 milliards de FCFA en 2025 – soit plus du double de la moyenne des quatre années précédentes – confirme ainsi sa volonté de renforcer la transparence et la souveraineté économique dans le secteur extractif.