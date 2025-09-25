Sénégal : L’ex ministre Mansour Faye libéré et placé sous contrôle judiciaire

Après plusieurs mois de détention provisoire, l’ancien ministre Mansour Faye a recouvré la liberté ce jeudi. Il reste toutefois placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’instruction ouverte sur la gestion des fonds d’aide alimentaire liés au Covid-19. Cette décision s’inscrit dans la série de procédures initiées par la Haute Cour de justice contre plusieurs membres du gouvernement de l’ancien président Macky Sall. L’affaire, estimée à 2,749 milliards de francs CFA, continue de susciter l’attention.

Une libération sous conditions strictes

La Haute Cour de justice a ordonné la remise en liberté de Mansour Faye, ancien ministre et proche de l’ex-chef de l’État, après son placement en détention provisoire. Désormais soumis à un contrôle judiciaire, il doit se présenter régulièrement aux autorités compétentes et ne peut quitter le territoire sans autorisation préalable. Cette mesure maintient une surveillance judiciaire étroite, tout en lui permettant de regagner son domicile.

L’affaire qui le concerne porte sur l’acquisition de riz dans le cadre du programme d’aide alimentaire mis en place pendant la pandémie de Covid-19. Les enquêteurs soupçonnent une surfacturation portant sur 2,749 milliards de francs CFA. Ce dossier s’inscrit dans la série d’enquêtes liées à la gestion des fonds publics durant cette période exceptionnelle, une question qui continue d’alimenter les débats politiques et judiciaires au Sénégal.

Une affaire emblématique des poursuites en cours

Depuis le 19 mai, les audiences de la Haute Cour s’étaient succédées et plusieurs anciens ministres ont été placés sous mandat de dépôt. Trois d’entre ont été incarcérés, marquant une intensification des poursuites contre d’anciens membres du gouvernement. Courant juillet, ces ex-ministres – Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Moustapha Diop, Salimata Diop et Ismaïla Madior Fall – ont choisi de porter leur affaire devant des instances internationales après leur inculpation.

Le rôle de la Haute Cour de justice, juridiction compétente pour juger les anciens ministres et chefs de gouvernement pour des faits liés à l’exercice de leurs fonctions, est au centre de cette séquence judiciaire. Elle illustre la volonté des nouvelles autorités de traiter les dossiers sensibles liés à la gestion des finances publiques.

La libération de Mansour Faye sous contrôle judiciaire marque une étape importante dans un dossier qui reste suivi de près par l’opinion nationale et internationale.