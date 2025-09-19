Sénégal : Mady Touré saisit le TAS après les élections de la FSF

La coalition Mady Touré 2025 a officiellement introduit un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, le 19 septembre 2025. Cette démarche fait suite aux élections du 2 août dernier, jugées controversées par le camp du candidat. Les responsables affirment vouloir défendre les valeurs d’équité et de transparence dans le football sénégalais. L’affaire pourrait désormais se poursuivre sur le terrain juridique international.

Une contestation à l’internationale

La coalition Mady Touré 2025 (MT2025) a confirmé le dépôt d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de contester les résultats de l’assemblée générale élective du 2 août. Selon le communiqué, ce choix illustre la volonté de défendre l’intégrité électorale et le respect des règles du jeu. Les membres de MT2025 considèrent que le scrutin a été entaché d’irrégularités et appellent la famille du football, les médias et les citoyens à soutenir leur démarche.

Le texte insiste sur la dimension symbolique du recours : « ce recours incarne une conviction », souligne la coalition, en précisant que le sport doit être un exemple d’équité et de transparence pour la société. Pour ses initiateurs, le football doit rester un terrain où l’intégrité et la justice priment, et non un espace où les contestations sont étouffées.

Un scrutin de 30 heures, des alertes persistantes

Le 2 août 2025, l’assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’était tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Sur 453 mandataires inscrits, 391 avaient pris part au vote. Au premier tour, Abdoulaye Fall avait réuni 300 voix, contre 116 pour Mady Touré et 92 pour *Augustin Senghor. Le second tour avait confirmé la victoire de Fall avec 322 voix contre 30 pour son adversaire. Ces résultats avaient scellé l’alternance à la tête de la FSF après plusieurs années de mandat de Senghor malgré des contestations des acteurs et journalistes sur la régularité du vote.

Fin août, la commission de recours électorale de la FSF avait déclaré irrecevable la demande d’annulation déposée par Mady Touré. Ce rejet a poussé le camp contestataire à internationaliser le dossier devant le TAS.

La procédure est désormais entre les mains de la juridiction de Lausanne, qui devra examiner la recevabilité et les arguments avancés par la coalition.