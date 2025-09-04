Sénégal : Match contre le Soudan, la grogne des supporters

Photo Unsplash

Le duel entre le Sénégal et le Soudan, prévu pour la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, est attendu comme un tournant décisif. Dans une campagne où chaque point peut peser lourd sur le chemin de la qualification, l’enjeu sportif est considérable. A quelques heures de la rencontre, ce sont les coulisses de l’organisation qui agitent les discussions : l’accès aux billets devient un casse-tête pour de nombreux supporters.

Des billets introuvables, des prix envolés

À seulement trois jours du coup d’envoi, les billets de 5000 francs étaient épuisés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages dénoncent la rareté des tickets dans les points de vente officiels. Certains affirment s’être déplacés en vain à la Fédération, où aucun billet n’était disponible.

La frustration est d’autant plus grande que des pratiques de revente alimentent la spéculation. Des supporters racontent avoir vu des billets initialement vendus à 5 000 francs CFA proposés à 7 000 par des revendeurs devant les stades. Ces scènes se seraient répétées aussi bien à Alassane Djigo qu’à Amadou Barry, créant un sentiment d’injustice parmi les fans les plus fidèles.

Une ferveur populaire mal canalisée

Cet engouement massif pour soutenir les Lions prouve une fois de plus l’attachement du public à son équipe nationale. Mais il révèle aussi les limites d’une organisation qui peine à répondre à la demande. Alors que le match contre le Soudan devrait être un moment de communion sportive, beaucoup redoutent que l’accès inégal aux billets ne vienne ternir la fête.

Au-delà de la spéculation, c’est la question de la transparence et de l’efficacité du système de distribution qui est posée. Les supporters attendent une meilleure régulation pour que la passion du football ne se transforme pas en frustration collective. Dans une campagne où l’équipe nationale joue son avenir mondial, l’enthousiasme populaire mérite d’être canalisé par une organisation à la hauteur.