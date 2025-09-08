Sénégal : Mbagnick Ndiaye décroche l’or à l’African Open de Port Louis

À l’Île Maurice, ce dimanche, Mbagnick Ndiaye a hissé haut les couleurs du Sénégal en remportant la médaille d’or des +100 kg à l’African Open de Port Louis. Ce tournoi, organisé par la Fédération Internationale de Judo (IJF), offre des points précieux dans la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour sa première sortie de la saison, le judoka sénégalais a montré qu’il restait une valeur sûre du circuit international. Son succès confirme la détermination d’un athlète qui ne cesse de se réinventer.

Une trajectoire forgée par l’expérience

À 31 ans, Mbagnick Ndiaye continue de démontrer que l’âge ne constitue pas une barrière mais une force. Né le 5 novembre 1993, il évolue depuis plusieurs années dans la catégorie reine des plus de 100 kg et porte régulièrement le drapeau sénégalais sur les tatamis internationaux. Habitué aux podiums continentaux, il s’est déjà illustré à maintes reprises, devenant l’un des judokas les plus constants de l’Afrique francophone. Son parcours illustre celui d’un combattant qui, tel un artisan patient, polit chaque détail pour rester compétitif face à une concurrence mondiale de plus en plus rude.

Un retour affirmé après l’argent continental

Quelques mois après avoir décroché l’argent aux Championnats d’Afrique d’Abidjan en avril, Ndiaye a démarré sa nouvelle saison sur un ton bien plus offensif. À Port Louis, il a dominé tour à tour ses adversaires, imposant sa puissance et sa maîtrise technique. Cette victoire marque non seulement un retour remarqué sur la scène internationale, mais elle ouvre aussi la perspective d’une qualification olympique pour Los Angeles 2028.

Pour le Sénégal, la performance du judoka dépasse la simple médaille : elle rappelle que le pays dispose de talents capables de rivaliser au plus haut niveau. En offrant une telle prestation dès sa reprise, Mbagnick Ndiaye envoie un message fort : il reste l’un des piliers du judo africain et compte bien transformer cette dynamique en un billet pour les Jeux.

L’or décroché à l’African Open n’est pas seulement une médaille de plus dans la vitrine du champion sénégalais ; c’est aussi une preuve que sa carrière est guidée par une ambition intacte. Entre maturité sportive et quête de nouveaux sommets, Mbagnick Ndiaye trace sa route avec une détermination qui inspire la relève. Los Angeles 2028 semble encore loin, mais avec une telle entame de saison, le chemin paraît déjà balisé.