Sénégal : Mpox, progression de la maladie et prévention des autorités

Le ministère de la Santé a annoncé ce 25 septembre 2025 la détection de deux nouveaux cas positifs de Mpox, confirmés par l’Institut Pasteur de Dakar. Depuis le 22 août, quatre cas ont été recensés dans le pays, dont un guéri. Quarante-deux personnes identifiées comme contacts sont suivies par les équipes médicales. Les autorités insistent sur les mesures préventives pour limiter toute propagation de la maladie.

Quatre cas confirmés et un suivi renforcé

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a indiqué que deux nouveaux cas de Mpox ont été confirmés le 24 septembre, parmi les contacts du malade diagnostiqué deux jours plus tôt. Depuis la confirmation du premier cas importé le 22 août, quatre patients ont été testés positifs, dont un est déjà guéri. Actuellement, trois malades sont hospitalisés au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, où leur état de santé est jugé stable.

Les équipes médicales suivent de près 42 personnes ayant été en contact direct avec ces cas positifs. Les analyses de séquençage menées par l’Institut Pasteur révèlent qu’il s’agit du Clade 1b pour le premier cas importé et du Clade 2b pour le second cas diagnostiqué sur le territoire selon le communiqué du ministère. Ces résultats permettent aux autorités sanitaires d’affiner la surveillance épidémiologique et d’anticiper les mesures de riposte, dans un contexte où plusieurs pays de la sous-région signalent également des cas.

Prévention et appel à la vigilance

Pour limiter la transmission, le ministère rappelle les consignes sanitaires de base. Il recommande notamment de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, de bien cuire la viande, d’éviter tout contact rapproché ou relation sexuelle avec une personne présentant des symptômes évocateurs, et de se rendre rapidement dans une structure de santé dès l’apparition des premiers signes. Ces orientations sont partagées à travers des campagnes de sensibilisation et pourront être consultées sur les plateformes officielles.

Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, a été identifié pour la première fois en Afrique de l’Ouest et centrale dans les années 1970. Sa réémergence mondiale en 2022 avait poussé l’Organisation mondiale de la Santé à alerter sur la nécessité de renforcer la prévention, en particulier dans les pays disposant de systèmes de santé fragiles. Au Sénégal, la gestion de cette maladie s’inscrit dans le dispositif national de surveillance épidémiologique déjà éprouvé lors d’autres crises sanitaires comme le Covid-19.

Les autorités sanitaires affirment que toutes les dispositions sont prises pour contenir la maladie et éviter sa propagation.