Sénégal : Onze médailles pour les jeunes Lions au championnat d’Afrique de Beach Wrestling

Photo d'illustration :Capture écran Youtube Benin Eden Tv

Le beach wrestling fera son entrée dans l’histoire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar. Cette discipline, encore récente dans l’univers olympique, prend une importance particulière pour les jeunes lutteurs sénégalais. Les performances enregistrées cette semaine au Maroc démontrent que le pays peut aborder cette échéance avec confiance.

Une délégation bien préparée

La sélection sénégalaise a décollé pour Casablanca le 1er septembre après un stage intensif tenu à l’Arène nationale du 21 au 31 août. Quatre équipes étaient en lice : deux masculines et deux féminines, chacune composée de quatre athlètes. Le regroupement visait à affiner la préparation technique et physique avant d’affronter les meilleures sélections du continent.

Sous la houlette de l’entraîneur Laye Ndiombor, les catégories U15 et U17 se sont illustrées dès les premiers jours. Discipline exigeante où chaque prise se joue dans le sable, la lutte de plage demande à la fois explosivité et endurance, qualités dont les jeunes Sénégalais ont su faire preuve.

Un palmarès prometteur pour l’avenir

Le bilan est impressionnant : 11 médailles, dont 5 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Ces résultats confirment la montée en puissance de la discipline au Sénégal et renforcent les espoirs pour Dakar 2026, où les regards du monde entier seront tournés vers la première édition africaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Attendus à Dakar le vendredi 5 septembre, les jeunes champions reviennent avec plus que des trophées : une expérience internationale précieuse et la certitude que le beach wrestling peut devenir un nouveau terrain d’excellence pour la lutte sénégalaise. Ce succès collectif rappelle que la relève est déjà en marche et que le sable de Dakar pourrait bientôt porter de nouvelles légendes.