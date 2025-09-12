Sénégal : Ouverture d’une deuxième session extraordinaire à l’Assemblée nationale

Les députés de la 15e Législature sont convoqués le lundi 15 septembre 2025 à 10 heures pour l’ouverture d’une nouvelle session extraordinaire. Trois textes adoptés récemment en Conseil des ministres seront soumis aux parlementaires. Cette étape s’annonce décisive pour l’agenda économique et fiscal du pays.

Des réformes économiques au centre des débats

Le gouvernement a retenu trois projets majeurs : l’adoption d’un nouveau Code des investissements, une modification du Code général des impôts et la révision de la loi sur la redevance d’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL). Ces réformes, qui touchent à la fois la compétitivité des entreprises, la fiscalité et la régulation des télécommunications, traduisent une volonté d’ajuster les règles économiques à un moment jugé stratégique par l’exécutif.

Le mois précédent, la première session extraordinaire avait permis le vote de quatre lois, dont l’une portait sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette continuité législative montre que l’Assemblée nationale est sollicitée de manière soutenue pour accompagner le programme gouvernemental.

Publicité

Une majorité en position de force

Le parti PASTEF du président Bassirou Diomaye Faye, dispose de la majorité à l’Assemblée. Cette configuration politique laisse entrevoir une adoption facilitée des textes proposés, même si des débats sont attendus, notamment sur l’impact des nouvelles dispositions fiscales et sur la redistribution des ressources issues des télécommunications.

Pour certains observateurs, la rapidité avec laquelle s’enchaînent les sessions extraordinaires illustre la volonté des autorités de donner une impulsion forte aux réformes économiques. Reste à savoir si ces changements produiront les effets escomptés en matière de création d’emplois, d’attractivité pour les investisseurs et de régulation des secteurs stratégiques.