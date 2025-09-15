Sénégal : Passations de services pour les nouveaux ministres du gouvernement

La nouvelle équipe gouvernementale entre progressivement en fonction à travers une série de passations de services prévues cette semaine. Trois figures récemment nommées, Dethie Fall, Amadou Ba et Bamba Cissé, prendront officiellement possession de leurs portefeuilles dans différents ministères. Ces cérémonies, réparties entre Dakar et Diamniadio, marquent le transfert des dossiers et la continuité de l’action publique. Au-delà des gestes protocolaires, elles traduisent le passage de relais dans des secteurs stratégiques de l’État.

Des passations étalées entre Dakar et Diamniadio

Lundi 15 septembre, Amadou Ba, nouveau ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, ouvre le bal avec une double cérémonie : d’abord à la Cité Keur Gorgui pour la relève avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, puis à Diamniadio pour succéder à son prédécesseur au Tourisme. Le même jour, Maître Bamba Cissé prend les commandes de l’Intérieur et de la Sécurité publique lors d’une cérémonie tenue au centre-ville de Dakar. Quant à Déthié Fall, ministre des Infrastructures, il effectue deux passations lundi, d’abord avec les Pêches et l’Économie maritime, puis avec la Famille et l’Action sociale. Son agenda se poursuit le mardi 16 septembre avec la relève auprès du ministère des Transports terrestres et aériens.

Un gouvernement renouvelé aux postes clés

Le Sénégal dispose depuis le 6 septembre d’une nouvelle équipe gouvernementale, issue d’un remaniement qui a entraîné des départs notables dans des ministères sensibles comme la Justice, l’Intérieur et le Tourisme. De nouvelles personnalités, membre de la majorité (Ba, Cissé) et allié (Déthié Fall), font leur entrée dans l’exécutif, tandis que certains portefeuilles stratégiques comme les ministères de l’Economie et des Finances restent inchangés afin d’assurer une continuité. Dans ce contexte, les passations de services symbolisent bien plus qu’un protocole : elles incarnent la transmission de responsabilités lourdes de conséquences pour la vie économique, sociale et sécuritaire du pays.

Le pays attend désormais que ces nouvelles têtes traduisent leur nomination en résultats tangibles, afin que la continuité institutionnelle rime avec efficacité et renouveau.