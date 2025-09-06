Sénégal : Président Diomaye dévoile la nouvelle composition du gouvernement

Le Sénégal a désormais un nouveau gouvernement. La Présidence de la République a publié il y a quelques minutes la liste des ministres qui composent l’équipe dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce remaniement, très attendu, reflète la volonté du chef de l’État d’accélérer la mise en œuvre de son programme de réformes et d’adapter l’exécutif aux défis économiques, sociaux et diplomatiques du pays.

Une équipe renouvelée et élargie

La nouvelle équipe gouvernementale se présente comme suit :

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux : Yacine Fall (ancienne ministre des affaires étrangères)

: Yacine Fall (ancienne ministre des affaires étrangères) Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique : Abdourahmane Bamba Cissé

: Abdourahmane Bamba Cissé Ministère des Forces armées : Birame Souley Diop

: Birame Souley Diop Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur : Cheikh Niang

: Cheikh Niang Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération : Abdourahmane Sarr

: Abdourahmane Sarr Ministère des Finances et du Budget : Cheikh Diba

: Cheikh Diba Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage : Mabouba Diagne

: Mabouba Diagne Ministère de la Pêche : Fatou Diouf

: Fatou Diouf Ministère des Infrastructures : Déthié Fall

: Déthié Fall Ministère des Transports : Yankhoba Diémé

: Yankhoba Diémé Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement : Cheikh Tidiane Dièye

: Cheikh Tidiane Dièye Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines : Biram Soulèye Diop

: Biram Soulèye Diop Ministère de l’Environnement : Abdourahmane Diouf

: Abdourahmane Diouf Ministère de l’Urbanisme : Moussa Balla Fofana

: Moussa Balla Fofana Ministère de la Santé : Ibrahima Ly

: Ibrahima Ly Ministère de l’Éducation nationale : Moustapha Mamba Guirassy

: Moustapha Mamba Guirassy Ministère de l’Enseignement supérieur : Pr Daouda Ngom

: Pr Daouda Ngom Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi : Moustapha Ndjeck Sarré

: Moustapha Ndjeck Sarré Ministère du Travail : Olivier Boucal

: Olivier Boucal Ministère de l’Industrie : Serigne Guèye

: Serigne Guèye Ministère des Sports et de la Jeunesse : Khady Diène Gaye

: Khady Diène Gaye Ministère de la Culture, Artisanat, Tourisme : Amadou Ba

: Amadou Ba Ministère des Télécommunications, du Numérique et de l’Innovation : Alioune Sall

Des enjeux stratégiques

Ce gouvernement traduit un équilibre entre continuité et renouvellement. Certains ministres issus du premier cercle de PASTEF conservent des portefeuilles clés. Ainsi Mouhamadou Bamba Cissé se voit confier le ministère de l’Intérieur. D’autres profils changent de poste également. C’est le cas du ministre de l’environnement qui passe à l’enseignement supérieur et vice versa.

La création d’un ministère regroupant la Culture, l’Artisanat et le Tourisme vise à renforcer la synergie entre ces secteurs moteurs de l’économie. Le portefeuille du Numérique et l’Innovation reste inchangé avec Aliou Sall qui continuera à piloter la transformation digitale.

Contexte et perspectives

Ce remaniement intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales, la nécessité de redresser l’économie nationale, mais aussi de consolider la place du Sénégal sur la scène diplomatique. Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko disposent désormais d’une équipe resserrée pour mettre en œuvre leurs engagements.

Les prochaines semaines seront décisives pour observer les premières orientations concrètes de ce nouvel exécutif, notamment en matière de politiques publiques et de réformes structurelles.