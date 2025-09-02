Sénégal : Quatre athlètes qualifiés pour les Mondiaux d’athlétisme à Tokyo

Du 13 au 21 septembre 2025, Tokyo accueillera les championnats du monde d’athlétisme. Le Sénégal y sera représenté par quatre athlètes : Louis François Mendy, Mamadou Fall Sarr, Saly Sarr et Amath Faye. Ces qualifiés portent les espoirs d’un pays qui a déjà inscrit son nom dans l’histoire de la discipline, mais qui cherche aujourd’hui à renouer avec les grandes performances internationales.

Des qualifications obtenues par performance et classement

Selon la Fédération sénégalaise d’athlétisme, Louis François Mendy a obtenu son ticket grâce à la réalisation des minimas mondiaux au 110 m haies. L’athlète, déjà reconnu comme l’un des meilleurs hurdleurs du continent, confirme ainsi sa progression régulière vers le très haut niveau.

De son côté, Mamadou Fall Sarr s’est imposé comme premier athlète africain de sa catégorie au classement mondial du 100 m. Avec un chrono de 10 secondes 3, il s’est approché des minimas fixés à 10 secondes, démontrant sa compétitivité. Ce temps le place parmi les sprinteurs à surveiller sur la scène internationale.

Saly Sarr (triple saut) et Amath Faye (saut en longueur) se sont également qualifiés grâce à leur position au classement mondial, témoignant de la diversité des disciplines représentées par le Sénégal. En revanche, Cheikh Tidiane Diouf, demi-finaliste du 400 m aux Jeux olympiques de Paris 2024, ne participera pas à la compétition faute d’avoir atteint les critères requis.

Un héritage prestigieux à faire revivre

L’histoire de l’athlétisme sénégalais reste marquée par des exploits majeurs. Amadou Dia Ba a offert au pays une médaille d’argent olympique au 400 m haies lors des Jeux de Séoul en 1988, la première de son genre pour le Sénégal. Amy Mbacké Thiam, championne du monde du 400 m en 2001 à Edmonton et multiple médaillée africaine, demeure une autre figure emblématique. Ces réussites ont hissé le Sénégal au rang des nations africaines respectées en athlétisme.

Pourtant, les deux dernières décennies ont été plus difficiles, avec une baisse de résultats sur la scène mondiale et des difficultés structurelles pour préparer les athlètes. Le pays mise aujourd’hui sur une nouvelle génération pour inverser cette tendance. Les quatre qualifiés pour Tokyo incarnent ce renouveau et suscitent des attentes importantes, aussi bien auprès du public que des instances sportives.

Avec ces quatre qualifiés, le Sénégal compte bien défendre ses couleurs lors des Mondiaux de Tokyo 2025 et poursuivre la tradition d’excellence bâtie par ses pionniers.