Sénégal : Rencontre prévue entre le Premier ministre et la diaspora à Monza

Le Premier ministre Ousmane Sonko doit rencontrer la diaspora sénégalaise en Europe le samedi 13 septembre 2025, à partir de 14h, à l’Opioquad Arena de Monza en Italie. L’information a été confirmée par un communiqué de l’ambassade du Sénégal en Italie. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la présentation du Plan de Redressement Économique et Social (PRES). Les Sénégalais établis en Europe sont invités à y participer.

Un cadre d’échanges autour du PRES

La rencontre est organisée dans le contexte de la mise en œuvre du Plan de Redressement Economique et Social, qui prévoit de couvrir l’essentiel de ses financements par des ressources internes. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds des migrants représentaient 9,47 % du PIB sénégalais en 2023. Ces envois, qui constituent une ressource régulière pour de nombreux ménages, sont également considérés par les autorités comme un apport possible pour soutenir les priorités économiques.

Une rencontre tournée vers la diaspora

La réunion de Monza doit permettre un échange direct entre le Premier ministre et les membres de la communauté sénégalaise en Europe. Les discussions porteront sur les orientations du PRES et sur la place que peut occuper la diaspora dans ce programme. Elle donnera aussi l’occasion de recueillir les avis et préoccupations des participants sur les perspectives économiques et sociales.

L’événement de Monza est présenté comme une étape dans le dialogue entre les autorités et les Sénégalais établis à l’étranger. Son déroulement et les échanges qui en découleront permettront d’apprécier le rôle que la diaspora pourrait jouer dans la mise en œuvre des politiques économiques à venir.