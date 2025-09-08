Sénégal : Sonko ouvre une nouvelle page diplomatique à Abu Dhabi

Ousmane Sonko (DR)

Le Premier ministre sénégalais a posé ses valises aux Émirats arabes unis pour une mission qui s’étendra du 8 au 12 septembre 2025. Accueilli dès le 7 septembre à Abu Dhabi par Sheikh Shakhboot Al Nahyan et plusieurs responsables officiels, Ousmane Sonko se voit confier un agenda chargé. Les discussions avec ses hôtes porteront sur l’économie, l’énergie, l’agriculture, les infrastructures et la sécurité. Au-delà des rencontres protocolaires, l’objectif est de capter de nouveaux leviers de coopération et de consolider des partenariats durables avec ce pays du Golfe.

Un carrefour stratégique pour Dakar

La visite d’Ousmane Sonko intervient à un moment où le Sénégal cherche à diversifier ses appuis internationaux. Les Émirats, déjà présents à Dakar à travers DP World et la construction du port en eaux profondes de Ndayane, apparaissent comme un point de passage incontournable pour qui veut combiner capitaux, innovation et expertise technique. Cette mission officielle doit aussi donner un coup d’accélérateur à des projets liés à la formation, à la transition énergétique et à la modernisation agricole, autant de secteurs considérés comme déterminants pour la relance économique.

Ce voyage illustre également une trajectoire diplomatique désormais assumée par le chef du gouvernement. Après s’être rendu en Chine puis en Turquie, Sonko poursuit son tour d’horizon au-delà du continent. Ces étapes successives révèlent une stratégie progressive : tisser des liens avec des pôles économiques majeurs, chacun pouvant apporter une pièce au puzzle de la transformation nationale.

Une séquence tournée vers l’avenir

Si Abu Dhabi constitue la première halte de septembre, l’itinéraire du Premier ministre ne s’arrête pas là. Dès le 13 septembre, il est attendu en Italie pour rencontrer la diaspora sénégalaise. Cette étape européenne vise à échanger sur la gouvernance, le plan de redressement économique et social, ainsi que sur les ambitions à long terme portées par la Vision 2050 et l’Agenda national de transformation.

En choisissant de rapprocher des partenaires aussi différents que Pékin, Ankara et désormais Abu Dhabi, Dakar tente de bâtir une architecture diplomatique comparable à un pont à plusieurs arches : chacune d’elles soutient la solidité de l’ensemble. Cette démarche pourrait offrir au Sénégal une meilleure marge de manœuvre financière et politique, mais elle exige en retour une capacité à transformer rapidement les promesses en résultats concrets pour les citoyens

La visite d’Ousmane Sonko aux Émirats arabes unis ne se limite pas à une série de rencontres officielles ; elle ouvre une phase où le Sénégal cherche à transformer ses ambitions en accords tangibles. Entre l’énergie, l’agriculture et les infrastructures, chaque domaine évoqué à Abu Dhabi représente une pièce maîtresse du plan national de redressement. La suite de la tournée, notamment en Italie, donnera aussi la mesure de la capacité du gouvernement à associer les Sénégalais de l’extérieur à ce chantier collectif.