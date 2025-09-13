Sénégal : Touba perd un diplomate et un chef spirituel

Le décès à Dakar de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, plonge la confrérie mouride et de nombreux fidèles dans la tristesse. À 86 ans, il laisse une empreinte spirituelle, intellectuelle et économique marquante. Des hommages officiels et populaires témoignent de l’influence qu’il exerçait au sein du pays et bien au-delà de Touba. Sa vie apparaît désormais comme un repère à la fois religieux et social pour plusieurs générations de disciples et de compatriotes.

Un héritage religieux et humain reconnu

À Touba comme à Dakar, le nom de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké évoque une autorité respectée, capable de concilier tradition spirituelle et réflexion sur les réalités du Sénégal contemporain. Ceux qui l’ont approché décrivent un homme de savoir et de sagesse, qui n’hésitait pas à dialoguer sur les défis économiques et politiques du pays tout en restant ancré dans la spiritualité. Son parcours illustre la fonction des khalifes de Darou Khoudoss, héritiers d’une mission de transmission, mais aussi acteurs d’un tissu social où les dimensions religieuse, culturelle et économique sont indissociables.

Prières et messages de condoléances

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Ousmane Sonko a rappelé la relation personnelle qu’il avait nouée avec le khalife à travers de longues discussions marquées par la profondeur spirituelle et une attention particulière aux réalités du pays. Le président Diomaye Faye a quant à lui exprimé une profonde tristesse et prié pour qu’Allah accorde le repos éternel à celui qui a marqué durablement la vie religieuse nationale. Ces messages officiels rejoignent les témoignages de milliers de fidèles, qui évoquent un érudit proche de son peuple, attentif aux besoins des plus fragiles et engagé dans la transmission des valeurs islamiques.

La disparition de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké laisse un vide, mais son œuvre reste vivante dans les enseignements, les institutions et les projets qu’il a soutenus. Pour de nombreux Sénégalais, son parcours illustre la capacité d’un guide religieux à accompagner les croyants dans leur foi tout en les éclairant sur la marche du monde.