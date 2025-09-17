Sénégal : Trois équipes engagées pour les qualifications de la FIFAe World Cup 2025

FIFA (Photo DR)

La Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA) a confirmé la participation officielle du Sénégal aux qualifications régionales de la FIFAe World Cup 2025. Trois équipes représenteront le pays sur les jeux eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League. Les premiers matchs débutent ce 17 septembre en ligne. Avec près de 300 000 membres actifs dans ses communautés eFootball, le Sénégal aborde ce rendez-vous avec une base solide et une ambition affirmée.

eFootball et Rocket League : une feuille de route chargée

Pour l’épreuve eFootball Console, le Sénégal figure dans le Groupe B aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigéria, de l’Égypte, de la Côte d’Ivoire, des Comores, de Madagascar et des Seychelles. L’équipe est supervisée par Mohamed Ibn Abdallah Diouf et alignera deux joueurs majeurs : Haddiyatou Lahi Diouf, alias MOMOJUVE, et Mamadou Mansour Diop, dit MMD9th. Les qualifications en ligne se tiendront les 17 et 18 septembre, avec sept rencontres par jour.

Sur eFootball Mobile, la sélection sénégalaise affrontera le Maroc, Eswatini, les Seychelles, le Zimbabwe, les Comores, l’Égypte et la Côte d’Ivoire. Encadrée par le coach Ibrahima Diop (ROSASLIM), l’équipe reposera sur Mamadou Ndiaye (MONOSMANGAM) et Demba Ndiaye (DEMBA LEDJI). Les matchs qualificatifs se dérouleront du 3 au 5 octobre. Enfin, le Sénégal alignera également une formation sur Rocket League, dont les qualifications sont prévues du 10 au 13 octobre, la composition de l’équipe devant être annoncée prochainement.

Une opportunité mondiale pour les talents sénégalais

L’expérience et la notoriété de figures comme Haddiyatou Lahi Diouf renforcent les ambitions sénégalaises. Déjà vainqueur des qualifications nationales en 2022 sur eFootball, il avait représenté le pays aux Championnats du monde de l’IESF. Sa présence, associée à la montée en puissance d’une nouvelle génération de joueurs, permet au Sénégal de s’appuyer sur un mélange d’expérience et de fraîcheur compétitive.

En décembre 2025, la ville de Riyadh accueillera la FIFAe World Cup 2025™, organisée conjointement par la FIFA et Konami. Ce sera la deuxième édition sous ce format après la fin du partenariat historique avec EA Sports.

Cette perspective ouvre des opportunités considérables pour le sport électronique sénégalais, qui poursuit son institutionnalisation et bénéficie désormais d’une visibilité accrue au niveau mondial. Le pays espère s’imposer comme un acteur incontournable dans l’écosystème esportif africain.